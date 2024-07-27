台南農損金額破2億 現金救助即起受理申請

台南市雞場全場慘淹，災情慘重。（台南市農業局提供）

2024/07/27 21:10

〔記者楊金城／台南報導〕凱米颱風強風暴雨讓台南市成了農業重災區，農損到今天（27日）累計破2億元，其中畜牧損失就高達1.5億元，農作物損失超過5000萬、漁業損失2627萬元。

不用再勘災，農業部將台南市列為凱米颱風農業天然災害現金救助及低利貸款地區，救助品項為農產業全品項，台南市農業局說，今天起到8月5日在基層公所受理農民申請。

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台南市受災通報的畜牧場已有42場（家禽場36場、豬場6場），包括後壁、鹽水、下營、七股、白河區、學甲、佳里、六甲、柳營區、將軍等地，不少雞場全場被淹，一夜之間死12萬隻、7萬隻肉雞，災情慘烈，災損金額粗估8004萬元、設備損失7528萬元。

農作物受害面積1403公頃，損害程度13％，損失金額5014萬元，主要為高粱、水稻、文旦柚、香蕉、絲瓜、紅龍果、竹筍等。

養殖漁業受害面積275公頃、損害程度35％，損失2627萬元，以虱目魚、文蛤為主，許多魚塭因大水漫堤連成一片，魚兒流失，主要在七股安南、六甲等地，因水質變化，養殖漁民憂心後續延遲性災損；養殖設施方面，佳里1戶室內養殖損失150萬元。

白河蓮花被強風打壞。（台南市農業局提供）

魚塭滿水漫堤連成一片，魚兒流失，有的是分不清那家的養殖魚種。（記者楊金城攝）

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