中市農損增列硬質玉米、酪梨等11項 8/8前可申請現金救助

風災造成台中市硬質玉米倒伏，農業部增列為現金救助品項。（圖由農業局提供）

2024/07/30 14:50

〔記者歐素美／台中報導〕台中市農業局表示，針對凱米颱風災損，農業部昨增列公告台中市硬質玉米、餘甘子、香蕉、木瓜、酪梨、香瓜、玫瑰、食用玉米、非屬森林副產物的竹筍（麻竹筍、綠竹筍）、胡瓜及油茶等11項，為天然災害現金救助及低利貸款地區，呼籲種植以上公告品項損害率達20%以上的農民，即日起至8月8日止向所在地公所提出申請；市府並將加碼補助復耕資材每公頃2500元至1萬元不等。

農業局表示，這次風災造成台中市多項農作物災損，經各區公所查報及市府農業局會同農業部台中區農業改良場、農糧署中區分署台中辦事處及區公所現勘，確認損害率已達現金救助標準。

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農業部除分別於26日及28日公告胡麻、西瓜、梨、芋、苦瓜、青蔥、塑膠布溫網室及水平棚架網室等8品項，以及柿（甜柿除外）、紅龍果、百香果、唐菖蒲、冬瓜、南瓜、辣椒及薏苡等8品項，昨再公告台中市為硬質玉米、餘甘子、香蕉、木瓜、酪梨、香瓜、玫瑰、食用玉米、非屬森林副產物的竹筍（麻竹筍、綠竹筍）、胡瓜及油茶等11項，為凱米颱風農業天然災害現金救助及低利貸款地區，每公頃救助2萬8000元至9萬元不等。

農業局呼籲請種植公告品項損害率達20%以上的農民，即日起至8月8日攜帶國民身分證、存款簿及合法土地證明文件，向土地所在地區公所提出申請，逾期不予受理。

另請於農業天然災害受災證明書核發次日起15日內，檢附該證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向貸款經辦機構提出申請。農業局也提醒，若有其他農作物品項受凱米颱風影響且未列公告項目者，可通報公所，該局將立即啟動現勘並向農業部爭取現金救助；除中央現金救助，市府並依據「台中市農業災害復建補助作業要點」規定，加碼補助復耕資材每公頃2500元至1萬元不等，協助受災農民儘速復耕。

風災造成酪梨落果。（圖由農業局提供）

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