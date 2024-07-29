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台中香蕉、竹筍風災受損嚴重 何欣純爭取全品項現金救助

凱米颱風帶來的強風大雨造成太平區香蕉樹倒一片，立委何欣純爭取列入現金救助項目。（記者陳建志攝）

凱米颱風帶來的強風大雨造成太平區香蕉樹倒一片，立委何欣純爭取列入現金救助項目。（記者陳建志攝）

2024/07/29 17:29

〔記者陳建志／台中報導〕凱米颱風帶來強風大雨，造成台中屯區、北屯的香蕉、竹筍、椪柑等作物傾倒、浮根，災損達7、8成，民進黨立委何欣純今天到場勘災，因台中香蕉、竹筍都還未列入現金救助項目，農民抱怨連連，何欣純將向中央爭取全品項從寬認定，只要農損達20%以上，都要列入現金救助。

何欣純今天前往太平勘查竹筍、香蕉受損情形，筍農抱怨這次風災將竹筍吹得東倒西歪浮根，因一年僅一收，將嚴重影響收成，初估太平區竹筍受損超過8成，因竹筍投入成本較高，不像一般蔬菜復原生產速度快，要求農糧署納入現金救助品項範圍。

何欣純接著又在行政院中部辦公室執行長莊競程陪同下，前往北屯關心椪柑災損狀況，種植面積約5甲的農民表示，果樹都被颱風吹倒，先用塑膠紅繩緊急加固，以免傾倒後枯死，希望受損的區域農糧署能認定災損補助。

何欣純強調，霧峰、太平、北屯等區域有很多種香蕉、竹筍的農民，這次颱風帶來的強勁風雨，農產受損面積超過7、8成，讓他們憂心忡忡，今天跟農糧署、農改場及地方公所一同會勘，為農民爭取災損現金救助，盼中央能夠擴大到全品項認列，全力支持農民需要，建議只要超過20%受損範圍就補助，並加速作業、從寬、簡化申請流程，全面照顧台中市的農民。

農糧署則表示，農損救助申請請農友儘速向受災地區公所通報，並適時拍照存證，行政院及農業部會從速、從簡、從寬辦理天然災害現金救助，希望減少農民損失，協助農民迅速恢復農作、正常生活。

何欣純立委（右1）偕同行政院中部辦公室執行長莊競程（右2）勘查北屯椪柑受損情形，爭取台中農產品全品項列入現金救助。（何欣純提供）

何欣純立委（右1）偕同行政院中部辦公室執行長莊競程（右2）勘查北屯椪柑受損情形，爭取台中農產品全品項列入現金救助。（何欣純提供）

凱米颱風帶來的強風大雨讓太平、北屯的竹筍受損嚴重，何欣純立委爭取列入現金救助項目。（記者陳建志攝）

凱米颱風帶來的強風大雨讓太平、北屯的竹筍受損嚴重，何欣純立委爭取列入現金救助項目。（記者陳建志攝）

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