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台南黃美芳、黃懷慧、洪琪琇、林漢森 獲教育部師鐸獎

2024/07/30 19:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年教育部師鐸獎評選結果揭曉，南市南新國中校長黃美芳、喜樹國小校長黃懷慧、白河仙草實小主任洪琪琇、金城國中運動教練林漢森獲選，他們無私奉獻並陪伴弱勢孩子走過低谷，寫下杏壇芬芳錄。

南新國中校長黃美芳獲得113年全國師鐸獎。（南市教育局提供）

南新國中校長黃美芳獲得113年全國師鐸獎。（南市教育局提供）

黃美芳帶領團隊參與多項教育計畫，設立非營利幼兒園，並推動學校社區化。她曾鼓勵叛逆期極度缺愛的學生小潔，陪伴她懷念父親；也曾幫助家庭遭遇困難的小蓉，接她到家中同住，陪伴她度過最艱難的時光，直到畢業。

喜樹國小校長黃懷慧獲得113年度全國師鐸獎。（南市教育局提供）

喜樹國小校長黃懷慧獲得113年度全國師鐸獎。（南市教育局提供）

黃懷慧推動海洋教育，研發並與全國共享市本課程，啟發學生潛能、提升教師教學、促進樂齡學習社區合作。她曾幫助失去經濟支柱的孩子，募集捐款並定期探望，持續關懷直到孩子順利畢業。

白河仙草實小主任洪琪琇獲得113年全國師鐸獎。（台南市教育局提供）

白河仙草實小主任洪琪琇獲得113年全國師鐸獎。（台南市教育局提供）

洪琪琇服務偏鄉20多年，創新教育獲好評。她陪伴心靈受創的學生浩浩，創作「媽媽的十字架」繪本。浩浩成年後回到學校，感謝洪主任的陪伴，幫助他找到內心的力量和勇氣面對困難，改寫人生。

南市金城國中運動教練林漢森獲選113年全國師鐸獎。 （南市教育局提供）

南市金城國中運動教練林漢森獲選113年全國師鐸獎。 （南市教育局提供）

林漢森教練擔任田徑教練30餘載，幫助受傷的學生阿勇重拾選手生涯。這段從重挫到奮起的歷程，讓師生相互扶持，不離不棄。阿勇現已成為運動教練，在比賽場上經常與林教練碰面，共同追求更好的成績，並感謝當年的林教練未曾放棄他。

南市教育局表示，4位師長秉持著對教育的專業與熱情，傳承教育的愛，改變許多孩子的未來。而且南市這次4位獲獎者，也是推薦得獎率在6都中排名第1，充分展現台南教師的努力與付出，值得驕傲。

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