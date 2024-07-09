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上半年受地震影響觀光客僅380萬人次 李孟諺：將加強國際宣傳

行政院長卓榮泰（左）9日赴立法院施政方針報告及備詢，與交通部長李孟諺（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

行政院長卓榮泰（左）9日赴立法院施政方針報告及備詢，與交通部長李孟諺（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

2024/07/09 12:50

〔記者李文馨／台北報導〕疫後各國力拚觀光，交通部訂出今年國際觀光旅客來台目標為千萬人次，國民黨立委邱若華今（9）日質詢指出，截至6月底，來台國際旅客大約是380萬人次，目標是否會2度下修。對此，交通部長李孟諺答詢說，確實有受到0403花蓮地震影響，交通部會找尋替代的旅遊行程，加強國際宣傳，千萬觀光客人次來台目標仍不變。

邱若華指出，台灣每年大約有500萬名過境旅客，交通部今年3月表示有著手計劃吸引轉機旅客入境旅遊，針對東南亞國家提出24小時、48小時、72小時等不同的旅遊方案，並爭取移民署同意，「但為什麼後來就沒有進度了？」

李孟諺答詢表示，原計劃是希望轉機旅客如果持有其他先進國家的簽證，台灣就同意他免簽來台，但與移民署討論後發現部份旅客會有失聯等狀況，因此目前採取保守方式因應。他也說，觀光諮詢會議將持續討論這個問題，看有無機會適度放寬政策，吸引更多國際轉機旅客來台旅遊。

邱若華追問，相關政策何時能夠實施開放？李孟諺回應，移民署仍有考量，這部分還需進一步溝通協調。

此外，邱若華指出，行政院於5月30日提到交通部應持續透過多元管道擴大宣傳，吸引國際旅客，早日達成千萬旅客來台的目標。然而，原先設定的1200萬人次已在3月底下修至1000萬人次，截至6月底，來台國際旅客大約是380萬人次。她說，這距離千萬人次還有很大的努力空間，部長也很有信心的說年底是觀光旅遊的旺季，「既然很有信心，是否能承諾不會再次2度下修（目標）？」

李孟諺回應，他們會努力，今年1000萬人次的目標，確實有受到0403花蓮地震影響，因為太魯閣目前無法開放，很多國際旅客受到太魯閣吸引，未來會找尋替代的旅遊行程，加強國際宣傳，千萬觀光客人次來台目標仍不變。

邱若華強調，台灣觀光新品牌中提到的「環島亮點計劃捲動國旅」，不僅是花蓮，全台各地的旅遊都應發展。李孟諺回應說，最近阿里山鐵路恢復行駛，這在國際上也是非常稀有、珍貴，他們會把台灣各地有特色的景點加強國際宣傳，希望讓更多國際旅客來台旅遊。

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