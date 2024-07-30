每年重新登記且2家為限 桃市公托候補名單大降至1870人

桃園市目前共有48處公托及規模較小的家園，婦幼局改採登記候補新制。（資料照）

2024/07/30 20:01

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市公托候補名單超過可收托逾2倍，但其中有許多重複登記情形，有家長甚至一次登記5、6家，桃市府婦幼發展局改採登記候補新制，每年重新登記且限制報名家數以2家為限，今年的候補名單近日出爐，候補人數從逾3000人降至1870人，預計8月1日起按候補名單讓適齡者依序就托。

桃園市目前共有48處公托及規模較小的家園，可收托1494名滿2個月至未滿2歲嬰幼兒，由於嬰幼兒入園時間不固定，若是公托或家園招收額滿，有托育需求的家長須登記候補，待釋出名額後依序就托，而桃園市家長托育需求大，且未順利轉銜2歲專班幼兒仍可留在公托或家園至3歲，只進不出導致候補人數大排長龍，加上未限制候補登記家數，有不少家長同時登記住家附近、工作地附近的公托或家園，候補名單「虛胖」、超過3000人，超過可收托人數逾2倍。

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婦幼局今年7月起改採登記候補新制，有托育需求的家長需每年重新登記，且每名嬰幼兒以報名2家為限，婦幼局表示，目前候補人數大幅降至1870人，排除近1900名無需求的候補，預計8月1日起依候補名單讓適齡者依序就托，候補名單效期1年至明年7月底。

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