台中教育大學打造「智慧教育園區」 推學習AI化

台中教育大學成立智慧教育中心，打造「智慧教育園區」。（記者蘇孟娟攝）

2024/07/30 20:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕讓教育趕上科技，台中教育大學今天成立「智慧教育中心」，在校園打造「智慧教育園區」，引進數位科技設備，推動數位教學及AI教材研發，盼協助校內學生具備數位學習能力，校方也將研發人工智慧應用教育課程，協助中小學教師提升AI教育知能。

因應AI人工智慧掀起風潮，台中教育大學校長郭伯臣指出，中教大是重要師資培育場域，因應AI時代，也要協助在職或職前教師提升AI力，除了成立一級單位「智慧教育中心」 整合包括AI課程、設備建置，更在校園打造智慧教育園區，邀蘋果等科技業公私協力合作，引進數位設備、培訓課程、AI軟體等，推動智慧教育及相關科技力培訓。

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郭伯臣指出，已設計必修數位課程，包括利用大數據分析解決方法的「資料科學與問題解決」等課程，另考量中教大培育的學生有為數不少未來會進入全國中小學教育現場擔任教職，配合現今中小學校園已推動班班有平板，開始數位學習風氣，職前的教師也須在大學階段就先學習如何利用數位資源或數位課程協助學生學習，現行建置4間智慧教室，可以讓學生模擬AI教學情境，均是學校養成準師資的重點課程。

此外，中教大也接受教育部委託研發智慧學習課程，在數學、國文、英文等領域課程融入AI科技教學，並辦理研習協助在職教師提升AI素養，提升老師運用AI科技融入教學能力等，讓教學更有效率，學生學習更輕鬆有趣，落實「AI教育化和教育AI化」目標。

中教大打造「智慧教育園區」，建置智慧教室。（記者蘇孟娟攝）

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