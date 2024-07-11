張善政：TPASS改變市民習慣 桃園公共運輸量提升36％

張善政說，去年基北北桃一起實施TPASS，市民搭乘大眾運輸的習慣開始改變，整個公共運量提升36%，機場捷運前年到去年運量提升了86%。（記者田裕華攝）

2024/07/11 12:35

〔記者何玉華／台北報導〕桃園市長張善政今（11）天指出，去年實施TPASS以後，桃園的公共運輸量提升36%，機場捷運的運量更是提升將近9成，慢慢改變了桃園市民使用大眾運輸的習慣。

張善政與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑一起出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」論壇活動；他致詞時表示，桃園是一個正在「轉大人」的城市，過去公共運輸不完善，市民相較雙北較沒有搭乘大眾運輸的習慣。

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張善政說，去年基北北桃一起實施TPASS後，市民搭乘大眾運輸的習慣開始改變，整個公共運量提升36%，機場捷運前年到去年運量提升了86%，幾乎快9成，證明這是一個多大的優惠跟吸引力；以前機場捷運車廂沒幾個人，現在上下班尖峰時間要趕快加班列車。

他也提到，桃園市去年底開始積極部署YouBike2.0，現在很多市民要求趕快設站，以前YouBike1.0市民不在乎，現在YouBike2.0很在乎，尤其是YouBike2.0E電輔車很搶手，過去比較不出門的長輩，知道有電輔車都開始躍躍欲試，需求一直再升高。這都顯示桃園市民越來越熟悉、習慣使用公共運輸。

張善政說，現在4市一起推動「我的減碳存摺」，市民出門的時候如果有選擇搭大眾運輸的空間，搭大眾運輸工具就可以累積抽獎的機會，不只省錢，對地球環保也有一些貢獻。

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