柯文哲嫌貴不蓋的動物之家 蔣萬安今開工

台北市長蔣萬安主持台北市動物之家暨動保處辦公廳舍新建工程開工典禮。（記者田裕華攝）

2024/07/29 12:57

〔記者何玉華／台北報導〕規劃已15年的台北市動物之家新建工程終於要動工，台北市長蔣萬案今天（29日）主持開工典禮，預計8月1日正式動工，2027年下半年完工、2028年營運，蔣萬安引用印度聖雄甘地的話「一個國家的文明程度，是看它如何對待動物」，強調希望能提供一個全新、服務寵物更周延以及收容動物的場域，展現市府對動保的態度、立場跟決心，以及對生命教育的重視。

台北市動物之家暨動保處辦公廳舍新建工程由台北市工務局大地工程處主辦，總經費14.58億元，工程發包經費12.7億元，基地面積1.2公頃，將興建4層樓高建物，1樓配置動物診療、檢疫空間，2樓是主入口接待區，整合生命教育空間，還有寵物咖啡廳及寵物用品販賣部，3樓為犬貓收容空間，4樓是動保處辦公室及犬貓運動空間。

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動物之家改建過程一波三折，前台北市長柯文哲任內原本要改建，但因經費增加2.2億元，總經費超過8億元被擱置，隨著物價調漲及垃圾處理費增加，蔣萬安上任後共編列14.58億元執行；蔣萬安在今天致詞時強調，如果再繼續往後延，各種費用會再增加，新建工程會更難推動，因此上任後做了全面了解，即刻做了決定，今年3月拆除舊動物之家的建物，原址新建，希望2028年落成營運後，提供市民全新、服務寵物更周延及收容動物的場域，展現台北市對動保的態度、立場跟決心。

蔣萬安表示，「動物福利」不只是全球共識，也是實踐永續發展的普世價值，市府團隊重新定位台北市動物之家的功能與公共價值以承接當代社會需求，在佔地1.2公頃的基地內，除了動物舍和狗公園之外，還設有寵物選品店、咖啡廳、浪浪回家故事館、美容室、物理治療室、行為矯正中心、醫療中心及寵物火化祈福室等複合空間，讓這棟以「收容所」為名的建築物包裹了無限機會和可能。

動保處處長陳英豪說，動物之家的改建計畫是以提升民眾認養率和加快動物周轉為核心，並從「快樂的好狗」和「參觀人潮」兩個視角出發，以提高領養成功率。團隊運用在歐洲考察的經驗，以動物福利為優先，重新評估並整合各項需求，希望將台北市動物之家打造成亞洲人道標竿的生命教育場域。

台北市長蔣萬安與台北市議會議長錫欽及多名議員，出席台北市動物之家暨動保處辦公廳舍新建工程開工典禮。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安與台北市議會議長戴錫欽及多名議員，出席台北市動物之家暨動保處辦公廳舍新建工程開工典禮。（記者田裕華攝）

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