鄭文燦涉土地案 張善政：任內公務員都奉公守法

桃園市長張善政強調他任內的的公務人員都是奉公守法、沒有問題。（記者田裕華攝）

2024/07/11 10:21

〔記者何玉華／台北報導〕海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內，涉嫌收賄500萬元主導「變更林口特定區計畫─工五工業區擴大方案」（華亞科技園區）旁農地自辦市地重劃案，桃園市議員有意發起專案小組調查鄭文燦涉入的所有土地案，桃園市長張善政今（11）天表示，議員依照合法權責要調閱市府的資料，市府都會配合，也強調他任內的的公務人員都是奉公守法、沒有問題。

鄭文燦涉收賄被兩度聲押禁見裁定交保，檢方再提抗告，今天下午將開第三次羈押庭。桃園市議員凌濤表示，將於下個會期提案發起專案小組全力來調查鄭文燦涉入的所有土地案；民眾黨立法院黨團總召黃國昌也質疑不是只有一人就辦得到，民進黨從地方到中央，提供一條龍服務，應該要全面徹查。

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張善政今天與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑一起出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」論壇活動，會前受訪表示，議員依照合法權責要調閱市府的資料，都會配合，就像過去一陣子配合檢調調閱資料；至於前朝有沒有中央的官員介入，無從得知。

至於7月6日案情爆發前，有無掌握檢方要約談局處，市府內部的人有無可能被調查？張善政說，檢調約談市府公務人員，他都是事後才知道，檢調約談的主題也都不透露，因此事前對整個案情發展是無從得知；檢調在調查過程中該做的保密是做得很好的，市府配合調閱資料或是公務同仁約談。

張善政說，他在10日的市政會議特別跟所有局處首長、公務員重申，上任之初就有要求所有同仁，操守是非常重要的標準，一年半過去了，任內對於所有外面的關說，他都是力挺公務人員依法辦事。

媒體追問，桃園市府是否會啟動政風調查？張善政說，已經離職的前朝市府官員有沒有涉案，他不敢講，但他有信心，任內的公務人員應該都是奉公守法、沒有問題。

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