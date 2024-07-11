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基北北桃「減碳存摺」抽好禮 將送北捷、YouBike VVIP卡

基隆市長謝國樑（左起）、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政一同出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」論壇活動。（記者田裕華攝）

基隆市長謝國樑（左起）、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政一同出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」論壇活動。（記者田裕華攝）

2024/07/11 11:56

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑今（11）日一起出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」論壇活動，4市共同合作推動搭乘大眾運輸里程數轉換成每天的碳排放量抽好禮，將提供5張兩年無限制搭乘台北捷運的VVIP卡，以及基北北桃YouBike系統一年內前60分鐘免費騎乘的VVIP卡。

蔣萬安致詞表示，基北北桃都會通交通月票去年10月1上路，至今發卡610萬張，累計4.9億人次，乘客、市民的滿意度都高達98%，而且經過計算，運具轉換提升到了7.33%；尤其是今年2月推出YouBike前30分鐘免費政策後，有近25%從私人運具轉換到YouBike。

蔣萬安說，今天進一步由4縣市合作推動「我的減碳存摺」，將市民每天搭乘大眾運輸工具累積的里程數，轉換成每天的碳排放量，就可以參與抽好禮活動，包括兩年無限制搭乘台北捷運的5張VVIP雙年卡、YouBike在基北北桃系統一年內前60分鐘免費騎乘的VVIP卡，透過鼓勵、誘因，讓市民更願意搭乘大眾運輸。

蔣萬安強調，這不只是一個讓市民朋友享受的優惠，更重要是一個榮譽，代表用身體力行來進行減碳淨零，融入日常生活當中，成為淨零新生活運動。

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