麻豆降雨量驚人 地方要求東北勢、埤頭等水利設施優先施作

凱米颱風在麻豆區平均降雨量高達879毫米，遠超過八八風災時，立委郭國文今會勘麻豆地區排水設施。（記者王涵平攝）

2024/07/29 12:41

〔記者王涵平／台南報導〕凱米颱風在麻豆區平均降雨量高達879毫米，遠超過八八風災時，立委郭國文今會勘麻豆地區排水設施，要求水利署優先施作東北勢、埤頭4大水利設施，加速辦理進行中的排水設施。

郭國文今與南市議員陳秋宏等人會勘排水，強調台南平均503毫米的降雨量，超越過去25年的防洪標準，加上台南3大水庫洩洪與大潮影響，即便麻豆東北勢與埤頭都已新增排水站，仍難以招架這次大雨。

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郭國文要求，水利署已核定3000萬的東北勢排水必須優先動工；另外針對總爺排水，也要求水利局本週召開用地說明會，在取得土地後，水利署協助接下來的12億總工程費用。

郭國文指出，近日走進受災戶的家中，看到許多居民的家具泡水都已嚴重受損必須報廢，屋內處處都是淹水受損的痕跡，實在相當心痛，水利設施雖已提升，但面對比八八風災規模更大的颱風，必須更加精進。

埤頭排水的部分，郭國文要求水利署優先核定埤頭小排1-1的延續工程，約1200萬費用，且目前破損的部分，請南市水利局優先辦理改善。

攸關埤頭排水的還有K幹線雨水下水道更新計畫，郭國文要求水利局盡快召開用地取得說明會，至於下水道所需的5.56億工程及土地費用，會向國土署爭取。

隨後勘查農漁產品災損，郭國文表示，假如農民有舉證困難，請公所從寬認定並協助申請補助經費，面對凱米颱風帶來的嚴重損害，希望政府能給予災民最大的協助。

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