熱爆！北市臨時動物之家「犬五舍」達43度 狗狗面臨熱衰竭危機

在高溫天氣下，犬舍內的平均溫度相當高。（陳宥丞辦公室提供）

2024/07/11 12:29

〔記者楊心慧／台北報導〕近期高溫炎熱，台北市議員陳宥丞接獲陳情，指出台北市臨時動物之家「犬五舍」使用帆布作為屋頂，在高溫天氣下犬舍內的平均溫度竟高達40至43度，令動物與工作者面臨熱衰竭等高溫所引發的危險，要求動保處盡速完成天花板修繕及冷氣裝設工程，盡快實施降溫計畫，確保動物與工作者們不受熱傷害。

台北市動保處回應，自2022年5月潭美街舊址搬遷至中繼園區，至今未有犬隻因熱衰竭現象發生而致死案例，動物之家獸醫師、照護員及清潔人員隨時待命因應高溫氣候照顧收容動物，並持續觀察收容犬隻的情況，讓犬隻得到更好照護。

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動保處表示，近日高溫氣候已執行相關降溫措施，目前已規劃放置掛壁式電扇15台、大型工業電扇8台及水冷扇3台以改善排風系統，後續將於上加蓋黑色帆布及裝設兩台冷氣設備增加排風，預計7月底前改善完成，另備有機動調整犬隻籠舍位置的備援方案，將犬隻盡可能移至溫度較為舒適的犬舍。

陳宥丞至現場訪查，並使用紅外線熱影像儀測量後發現，犬五舍內部平均溫度高達43度，加上通風不佳，僅依靠兩台強風扇及一台地上型冷氣運作，降溫效果趨近於零，而帆布搭建的屋頂在雨天時容易漏水，潑濺的雨水容易影響狗狗們的皮膚，甚至產生黴菌。

陳宥丞要求，動保處盡速完成犬五舍天花板修繕及冷氣裝設工程，盡快實施降溫計畫，確保動物與工作者們不受熱傷害，市府應責無旁貸的建立相關配套措施，如有緊急狀況方可立即應變，以解決目前的高溫潮濕、漏水等問題，提供更好的動保環境，保障動物、志工及工作人員的安全與健康。

台北市台灣環境生態護育產業工會理事長何承翰表示，根據勞動安全法規，面對連日高溫，工作環境應採取遮陽或灑水來降溫、增加工作中的休息頻率、提供充足飲用水、並調整作業時間避開高溫時段等熱危害預防措施，以避免誘發熱疾病，呼籲北市府重視動物工作者權益、實施降溫計畫，確保動物與工作者們不受熱傷害，責無旁貸的建立相關配套措施，如有緊急狀況才可立即應變。

動物與工作者面臨熱衰竭等高溫所引發的危險。（陳宥丞辦公室提供）

台北市臨時動物之家「犬五舍」使用帆布作為屋頂，在高溫天氣下犬舍內的平均溫度竟高達40至43度。（陳宥丞辦公室提供）

台北市臨時動物之家「犬五舍」使用帆布作為屋頂，加上通風不佳，僅依靠兩台強風扇及一台地上型冷氣運作，降溫效果趨近於零。（何承翰提供）

台北市臨時動物之家「犬五舍」使用帆布作為屋頂，加上通風不佳，僅依靠兩台強風扇及一台地上型冷氣運作，降溫效果趨近於零。（何承翰提供）

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