慘！凱米颱風過境 彰化芳苑外海「蚵田變稻田」 近9成遭毀

凱米颱風過境，彰化芳苑外海蚵棚到處都是稻草、垃圾等，蚵田幾乎變成稻田，蚵農只能趕緊清除恢復原狀。（民眾提供）

2024/07/28 18:39

〔記者陳冠備／彰化報導〕凱米颱風過境第4天，彰化縣芳苑鄉蚵農今日終於可以下海搶救，卻見到蚵棚幾乎全遭漂流木、稻草、廢枝條覆蓋，「蚵田變稻田」差點哭出淚來，蚵農表示，第一次見到這麼多稻草流下來，研判是抑制濁水溪揚塵用的稻草，隨著溪水暴漲一起漂流到芳苑外海，造成近9成蚵田遭毀，損失難以估計。

彰化芳苑外海潮間帶約有500多公頃的蚵田，每年夏季至中秋節期間盛產，因本月25日凱米颱風來襲，又遇到年度大潮，通往潮間帶的便道一直無法通行，直至今日早上退潮，蚵農們才趕緊駕駛採蚵車到距離岸邊至少1至2公里遠的蚵田巡視，結果到處都是稻草、垃圾，有些蚵棚則被大型漂流木或是船隻撞毀，現場滿目瘡痍。

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從來沒有這麼慘！蚵農李正傑說，他在芳苑潮間帶養殖約1公頃蚵田，毀損蚵棚約8、9成，這次颱風從濁水溪沖下許多稻草、廢枝和淤泥，又回流到潮間帶，不僅蚵架被沖毀，蚵也被覆蓋的稻草、淤泥悶死，損失5、60萬元。

另外洪姓蚵農則在臉書分享「蚵田變稻田」的畫面，他表示，過往颱風過境後，潮間帶出現最多的是漂流木或垃圾，這次卻出現大量稻草，他研判應是濁水溪暴漲，大量洪水將原本用來防治揚塵的稻草都沖刷到海裡，順著海流北漂到芳苑的潮間帶上，幾乎所有蚵田都遭殃，造成嚴重毀損，恐怕都要重建了，希望中央能補助，幫助復養。

彰化芳苑外海蚵棚覆蓋許多稻草，近9成蚵棚毀損。（民眾提供）

彰化芳苑潮間帶上蚵棚遭到船隻撞擊，蚵棚幾乎全毀，（民眾提供）

芳苑芳苑外海蚵棚遭凱米颱風襲擊，近9成蚵架覆蓋稻草等垃圾。（民眾提供）

凱米颱風過境，彰化芳苑外海蚵棚遭到嚴重損壞，蚵農趕緊搶救蚵仔，救一顆是一顆。（民眾提供）

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