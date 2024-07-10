中正新橋施工 將封往水源快速道路匝道

中正新橋施工，7月20日起將封閉往水源快速道路匝道。（台北市新工處提供）

2024/07/10 14:02

〔記者何玉華／台北報導〕連接台北市中正區及新北市永和區的中正橋，本月20日起，新北往台北方向機車改道新橋通行，另配合施作新橋接水源快速道路匝道，同時封閉原中正橋銜接水源快速道路往師大路方向匝道，習慣銜接建國高架道的車輛要改道，改行駛汀州路或和平西路，。

今年3月開放新橋新北、台北雙向主線通行後，接續趕辦新橋新北往台北方向機車道上的附屬結構及鋪面，預計7月20日8時起，開放新橋新北往台北方向機車道，同時封閉台北端中正橋銜接水源快速道路往師大路方向匝道施工，預計年底前完工，屆時新橋可行駛匝道直接通往師大路方向。

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新工處說明機車改道通行及匝道封閉管制情形，台北往新北方向的行車動線維持通行新橋不變，新北往台北重慶南路方向的汽車也維持新橋通行，但欲往建國高架及水源快速道路汽車，改走汀州路、和平西路及羅斯福路；或在新北市境內欲往建國高架方向，可改走永福橋、福和橋，往新店可改走新北環快。

新北往台北方向機車建議自新北端上橋後靠右側行駛，自主橋中段切換右側專用機車道往重慶南路方向行駛，可避免與汽車交織，維護機車行駛人安全；往台北廈門街114巷右轉汽、機車或待轉機車，請於台北端下中正橋處靠右行駛最外側車道，以避免與往重慶南路直行汽、機車交織。

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