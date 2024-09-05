台南抽檢市售35件飲冰品 1早餐店紅茶複檢不合格開罰

南市衛生局今天公布8月份抽驗市售飲料及冰品，其中1間連鎖早餐店紅茶腸桿菌超標，複檢後仍不合格將依法處分。（台南市衛生局提供）

2024/09/05 20:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市衛生局公布今年8月份抽驗35件飲料及冰品，其中1件早餐店供應紅茶複抽檢驗結果不符規定，將依法處分，另1件飲料檢出腸桿菌科超過衛生標準，已依法通知業者限期改善。

衛生局說，連鎖早餐店「巧沛東方美漢堡」供應的紅茶飲品，複抽檢驗結果腸桿菌仍超標，檢出值為14CFU/mL，標準為10CFU/mL以下，將依《食品安全衛生管理法》處分，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

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永康區「來日方茶飲料店-東橋店」的「丹繪紅茶」，腸桿菌科超標，檢出值為45CFU/mL，衛生局已依《食品安全衛生管理法》通知業者限期改善，並輔導業者落實製程及原料貯存須符合食品良好衛生規範準則。

衛生局說，微生物如超過衛生標準，即說業者在製作過程中存在衛生狀況不佳、溫度保存不當、食材、器具、包裝等遭受污染，或者工作人員的衛生狀況不當等問題所造成。

衛生局也提醒民眾，夏季高溫細菌容易孳生，建議消費者至製作販賣場所環境衛生優良的店家選購，留意現場製作場所環境衛生、容器清潔、冰品原料有無加蓋及工作人員手部清潔等。購買後2小時內飲用完畢，不宜放太久，以避免產生腸胃道不適症狀。

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