為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南抽檢市售35件飲冰品 1早餐店紅茶複檢不合格開罰

    南市衛生局今天公布8月份抽驗市售飲料及冰品，其中1間連鎖早餐店紅茶腸桿菌超標，複檢後仍不合格將依法處分。（台南市衛生局提供）

    南市衛生局今天公布8月份抽驗市售飲料及冰品，其中1間連鎖早餐店紅茶腸桿菌超標，複檢後仍不合格將依法處分。（台南市衛生局提供）

    2024/09/05 20:37

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市衛生局公布今年8月份抽驗35件飲料及冰品，其中1件早餐店供應紅茶複抽檢驗結果不符規定，將依法處分，另1件飲料檢出腸桿菌科超過衛生標準，已依法通知業者限期改善。

    衛生局說，連鎖早餐店「巧沛東方美漢堡」供應的紅茶飲品，複抽檢驗結果腸桿菌仍超標，檢出值為14CFU/mL，標準為10CFU/mL以下，將依《食品安全衛生管理法》處分，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

    永康區「來日方茶飲料店-東橋店」的「丹繪紅茶」，腸桿菌科超標，檢出值為45CFU/mL，衛生局已依《食品安全衛生管理法》通知業者限期改善，並輔導業者落實製程及原料貯存須符合食品良好衛生規範準則。

    衛生局說，微生物如超過衛生標準，即說業者在製作過程中存在衛生狀況不佳、溫度保存不當、食材、器具、包裝等遭受污染，或者工作人員的衛生狀況不當等問題所造成。

    衛生局也提醒民眾，夏季高溫細菌容易孳生，建議消費者至製作販賣場所環境衛生優良的店家選購，留意現場製作場所環境衛生、容器清潔、冰品原料有無加蓋及工作人員手部清潔等。購買後2小時內飲用完畢，不宜放太久，以避免產生腸胃道不適症狀。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播