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    找回吃米的人！ 竹塘飄香米契作面積12年增32倍

    竹塘鄉農會推廣種植竹塘飄香米（台中194號米），今年契作面積已增加至65公頃，是12年前的32倍。（記者陳冠備攝）

    竹塘鄉農會推廣種植竹塘飄香米（台中194號米），今年契作面積已增加至65公頃，是12年前的32倍。（記者陳冠備攝）

    2024/09/05 20:35

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣竹塘鄉鄰近濁水溪流域，生產稻米品質極佳，竹塘鄉農會從12年前推廣種植台中194號米，沒想到口感大受歡迎，吸引不少農民加入契作，一開始只有2公頃試種，到目前已有65公頃，增加超過33倍。竹塘鄉農會總幹事詹光信表示，農會也研發米饅頭、米冰棒及法式排餐等各式創意米食品，期盼傳遞好滋味給消費者，找回更多吃米的人。

    竹塘鄉稻米種植面積約1700公頃，以種植台梗9號、台南11號米為大宗，因緊鄰濁水溪，稻米品質極佳，成為全國十大經典好米及各地名米評鑑的常勝軍，不過竹塘鄉農會不甘於此，8年前開始與農改場合作種植台中194號，其獨特芋頭香氣與Q彈口感，被消費者形容吃了會上癮，也被形容成「稻米界的鴉片」，因此連高檔餐廳也慕名來訂購。

    詹光信表示，竹塘鄉契作台中194號米又稱「竹塘飄香米」，原本還是農會契作項目的小咖，如今已是契作項目的大咖，種植面積超過65公頃，其中最大的轉折點是因為疫情間國人在家用餐比率大增，買米民眾增多，並在大家口耳相傳下，經常一上架就賣完，其實不只餐廳來買米，連外縣市農會也會來批售，供不及求下，吸引越來越多農民爭相契作。

    詹光信說，「台中194」由台稉9號與印度香米之王Basmati雜交而成，食味值超越台稉9號，市場賣價1公斤近200元，十分具有競爭力，惟植株嬌貴不易栽種，所以推廣契作只能循序漸進，目前每年一、二期稻作產量約600公噸，不過碾米機產能還是有限，為此農會已向政府申請補助約1600萬，添購最新型碾米機、自動包裝機等加入生產，未來朝每年生產1000公噸目標邁進。

    詹光信指出，國人每年食米量約44.1公斤，是20年前的一半，為了找回逐漸流失的米食人口，竹塘鄉農會也不斷研發各式創意米食品，包括米冰棒、米麵包等，9月28日將舉辦「竹塘魅力米鄉，找回吃米的人~竹塘米Bonjour法式排餐米食饗宴暨文化產業活動」，期盼把在地食材好滋味傳遞給消費者，並讓外界看見竹塘米的更多可能。

    竹塘鄉契作台中194號米又稱「竹塘飄香米」，其獨特芋頭香氣與Q彈口感，被消費者形容吃了會上癮，也被形容成「稻米界的鴉片」。（資料照）

    竹塘鄉契作台中194號米又稱「竹塘飄香米」，其獨特芋頭香氣與Q彈口感，被消費者形容吃了會上癮，也被形容成「稻米界的鴉片」。（資料照）

    竹塘農會近日向政府申請補助約1600萬，添購最新型輾米機、自動包裝機等加入生產竹塘米。（竹塘鄉農會提供）

    竹塘農會近日向政府申請補助約1600萬，添購最新型輾米機、自動包裝機等加入生產竹塘米。（竹塘鄉農會提供）

    竹塘鄉農會也研發米饅頭、米冰棒等各式創意米食品。（記者陳冠備攝）

    竹塘鄉農會也研發米饅頭、米冰棒等各式創意米食品。（記者陳冠備攝）

    竹塘鄉農會將法式料理結合米食，舉棒Bonjour 法式排餐米食饗宴暨文化產業活動。（記者陳冠備攝）

    竹塘鄉農會將法式料理結合米食，舉棒Bonjour 法式排餐米食饗宴暨文化產業活動。（記者陳冠備攝）

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