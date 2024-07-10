觀光署公告上半年無照名單 26家旅行社廢照或解散

通部觀光署今（10日）公告已無旅行業執照的旅行社，包含6家已廢止旅行業執照、20家申請解散，提醒民眾假期規劃旅遊時注意。圖為桃園機場旅客出遊示意圖。（資料照）

2024/07/10 09:52

〔記者蔡昀容／台北報導〕暑假迎旅遊旺季，交通部觀光署今（10日）公告已無旅行業執照的旅行社，包含6家已廢止旅行業執照、20家申請解散，提醒民眾假期規劃旅遊時注意。

觀光署表示，為保障旅遊消費者權益，依據「發展觀光條例」第43條規定，公告2024年1月1日至7月2日旅行業營運狀況。

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有6家旅行社被廢止旅行業執照，包含美加國際（台北市，經中華民國旅行業品質保障協會公告出會，未依規定補繳旅行業保證金）；有錢真好（新北市，展延停業屆滿未申報復業，逾6個月以上）；哈樂（台北市，經觀光署通知限期繳回疫情期間暫時發還之旅行業保證金，屆期仍未繳足保證金）；威翔（彰化縣，旅行業保證金經強制執行且解款在案，未依規定補繳旅行業保證金）；和撒那（新竹縣，經觀光署通知限期繳回疫情期間暫時發還之旅行業保證金，屆期仍未繳足保證金）；麗群（台南市，展延停業屆滿未申報復業，逾6個月以上）。

有20家則是依法申請解散，包含宇晴（澎湖縣）、三友（南投縣）、上選（台北市）、正泰（台北市）、環臺（台北市）、奇歐（彰化縣）、人人人力（雲林縣）、綠島蘭嶼（台東縣）、五七八三（高雄市）、六月（澎湖縣）、易票通旅遊網（台北市）、星錡（台北市）、樟宜首選（台北市）、南北通（台中市）、智慧遊（新竹縣）、中信（台北市）、豐穗四季（台北市）、好奇（嘉義市）、台揚國際（台中市）、六順（台北市）。

另，觀光署說明，自行申請或經主管機關副知觀光署停業之旅行業名單，另也公告於觀光署觀光行政資訊網，請依序點擊業務資訊、消保事項專區、旅行業、具法定公告事由之旅行業項。

觀光署提醒旅客，參加旅行社或購買機票出國，應選擇領有旅行業執照的合法旅行社簽訂旅遊契約，合法旅行社、從業人員等，可至行政資訊網消保事項專區查詢。

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