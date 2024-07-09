禁團令首月540團赴中旅遊 觀光署：尚無開罰案例

交通部觀光署旅行業組組長湯文琦。（記者蔡昀容攝）

2024/07/09 15:57

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣未完全解除禁團令，開放6月1日前規劃的赴中旅行團照常出發，但業者不得攬客，據統計，6月約有540團赴中。民眾反映，仍在網路看到中國旅行團廣告，交通部觀光署旅行業組組長湯文琦表示，無簽約收訂金，基本上未違反規定，目前尚未有開罰案例。

我國禁團令禁止旅行團赴中旅遊，6月1日上路，引起旅行業反彈。總統賴清德上任之後，行政院宣布，開放6月1日前規劃的旅行團照常出發，但不得廣告和攬客。據觀光署統計，今年3至5月赴中旅遊團約4000團、11萬人次，6月約540團、1.1萬人次。

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湯文琦表示，最近有民眾反映，在網路搜尋到旅行社上架中國旅遊團產品，因此先以規勸方式，請旅行業者下架遊程；考量蠻多業者不清楚規定，因此發公文說明並重申規定，目前尚無違反禁團令而開罰的案例。

湯文琦說明，2022年10月對於暫停出團至中港澳的規定是，業者可以推廣，可以刊登行程及大概價格，但不能和旅客簽約、收定金，因此業者若僅止於刊登遊程等資訊，原則上不會違反規定，但簽約和收訂金，違者可依旅行業管理規則，每團開罰1萬元。

至於有無違規出團的旅行社？湯文琦說，目前有些個案正在調查，但多是消費糾紛引起，例如旅客不滿旅行團強迫購物而提出檢舉，未必違反禁團令，但觀光署會一併請業者提供資料，通盤檢視是否違反禁團令，若業者能舉證，原則上會尊重採信。

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