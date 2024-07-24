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強颱凱米釀停電 竹縣山區逾3萬戶一度停電

台電新竹區處表示，新竹地區用戶停電多為路樹倒塌壓損電線導致線路跳脫。（台電新竹區處提供）

台電新竹區處表示，新竹地區用戶停電多為路樹倒塌壓損電線導致線路跳脫。（台電新竹區處提供）

2024/07/24 22:32

〔記者廖雪茹／新竹報導〕受到凱米颱風強風豪雨侵襲，台電新竹區處統計，新竹地區停電戶數一度達3萬1038戶，主要集中在橫山、尖石、竹東及五峰等山區，多為路樹倒塌壓損電線導致線路跳脫，經動員搶修，截至今（24日）晚9點半，僅餘33戶尚待修復。

台電新竹區處表示，復電率達99.9%，因入夜後風雨愈強、搶修不易，將視風雨情況持續搶修，明日也將增派人力全力搶修，儘速恢復電力。

台電新竹區處表示，根據中央氣象署資料，沿海及山區已有強勁風力及豪大雨勢，入夜後北部地區風雨將更強，在暴風圈還沒離開前，停電災情都會隨著風雨而變化，該區處傍晚6點再次召開災害應變會議，滾動檢討增派出勤搶修人數、車輛、機具設備，期望能在最快時間內，為民眾完成停電戶的復電。

台電提醒，暴風圈已籠罩，請民眾特別防範強風吹落招牌或樹木倒塌而發生斷電或停電，如在路邊看到電線掉落或外露，請通知台電處理，千萬不要自己去撿拾或碰觸，以免發生觸電危險！

此外，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶都停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或透過台電公司網站：http://www.taipower.com.tw，於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，也可撥打1911客服專線。

針對颱風造成的停電事故，台電搶修的復電程序採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則進行，並以先火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，搶修進度會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請民眾體諒。

受到凱米颱風強風豪雨侵襲，台電新竹區處統計，新竹地區停電戶數一度達3萬1038戶，主要集中在橫山、尖石、竹東及五峰等山區。（台電新竹區處提供）

受到凱米颱風強風豪雨侵襲，台電新竹區處統計，新竹地區停電戶數一度達3萬1038戶，主要集中在橫山、尖石、竹東及五峰等山區。（台電新竹區處提供）

新竹地區停電戶數一度達3萬1038戶，經台電動員搶修，截至今（24日）晚9點半，僅餘33戶尚待修復。 （台電新竹區處提供）

新竹地區停電戶數一度達3萬1038戶，經台電動員搶修，截至今（24日）晚9點半，僅餘33戶尚待修復。 （台電新竹區處提供）

受到凱米颱風強風豪雨侵襲，台電新竹區處統計，新竹地區停電戶數一度達3萬1038戶，主要集中在橫山、尖石、竹東及五峰等山區。（台電新竹區處提供）

受到凱米颱風強風豪雨侵襲，台電新竹區處統計，新竹地區停電戶數一度達3萬1038戶，主要集中在橫山、尖石、竹東及五峰等山區。（台電新竹區處提供）

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