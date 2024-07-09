哲人日已遠！ 「森茂碗粿」以台南小吃記錄一段「黨外風骨」

台南的森茂碗粿，是紀念「黨外人士」陳森茂的奮鬥精神而命名。（記者王捷攝）

2024/07/09 22:58

〔記者王捷／台南報導〕台南經歷88槍擊案，這次涉入正副議長賄選案的漁會理事長林士傑遭槍殺，部分民眾對政治失望，但台南有間碗粿老店「森茂」，是紀念1981年「黨外人士」陳森茂對抗國民黨的精神，陳的兒子說，政壇代有人才出，忘了陳森茂沒關係，只要還記得當年民進黨還沒成立時，黨外為民主奮鬥的精神就好了。

現在，「森茂碗粿」依舊，只是提到陳森茂可能很少人有印象，但講到第一位連任成功的「黨外市長」蘇南成，老台南人津津樂道，都還記得蘇南成脫黨參選，對抗國民黨還拿下高票的故事，蘇南成也是台南城市化的推手，例如現在的殯儀館、文化中心還有成功大學、成大醫院用地，都經蘇大刀闊斧改革，而陳森茂就是蘇南成的副手。

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1981年，蘇南成力拚連任，以得票率超過75%的實力，打敗國民黨派出的3位參選人，轟動府城政壇，當年陳森茂的弟弟與友人合夥賣碗粿，原本不知道取什麼名字，想起陳森茂與蘇南成對抗國民黨的精神，因此將店名取做「陳森茂碗粿」來紀念「黨外」獲勝。

不過蘇南成連任後，由蔣經國同意恢復蘇的國民黨籍，同時蘇南成也在1985年成為官派的高雄市長，台南好不容易建立的黨外勢力就此式微，陳森茂不甘心，同年以無黨身分參選市長，對抗國民黨的林文雄，最後以千票之差落敗，1989年陳捲土再戰，又敗給施治明。

陳森茂的兒子說，父親連兩次落選，失志很久，母親建議父親不要牽連到別人，因此原本的「陳森茂碗粿」才改名「森茂碗粿」，最後父親也在2001年過世，臨終前還叮囑他，要繼續支持蘇南成。政壇分分合合，當代英雄的樣貌也許會被遺忘，但奮鬥的精神，希望能像老店碗粿的口味，一直讓人記得。

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