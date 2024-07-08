爌肉飯來了！小吃取代娃娃機 彰市長林世賢：永樂商圈轉型見曙光

謝家爌肉飯從彰化市四維路搬到永樂街，看中就是永樂街早午餐時段的門前馬路可以停放機車。（記者劉曉欣攝）

2024/07/08 19:05

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市長林世賢今天到永樂商圈品嘗謝家爌肉飯，林世賢指出，很開心看到有美食小吃進駐永樂街，取代了娃娃機，也為永樂街帶來了人氣，也為轉型帶來曙光！

林世賢表示，謝家爌肉飯原本開在四維路，已經營業了15年，因為房東收回房子，業者只好另覓店面，最後敲定搬到永樂街，今天他以實際行動支持店家，特地到店裡吃午餐。

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林世賢強調，永樂商圈曾經是彰化人最喜歡逛的街區，在永樂街買衣服、包包與鞋子，順道吃個美食小吃，但近年來永樂商圈被娃娃機大舉進入，也讓永樂街失去往日的風華。

林世賢說，永樂街近年來在商圈協會的努力下，加上今年農曆年節在民族路、永樂街舉辦封街的春節市集，在5天內湧入30萬人潮，這代表永樂商圈是有市場的，只要有越來越多店家，願意前進永樂街開店，相信這處距離彰化火車站步行只要10分鐘的商圈，有風華再現的一天。

謝家爌肉飯業者謝佳蓉表示，她從父親手中接下家業，當初要找新店面時，許多房東都不想租給賣吃的，要不然就是一樓店面的空間太小，無法設立廚房。後來問到永樂街，發現店面的空間夠大，加上該店是經營早午餐時段，剛好與鄰近店家的營業時間錯開，前方馬路還可以停放機車，房東也願意租給小吃業者，就此拍板敲定搬家地點。

爌肉飯業者進駐彰化市永樂街了！謝家爌肉飯業者謝佳蓉說，看中永樂街早午餐時段的停車便利性。（記者劉曉欣攝）

彰化市永樂街曾經有風光歲月，隨著美食小吃進駐，彰化市長林世賢看到帶來轉型的曙光。（記者劉曉欣攝）

謝家爌肉飯搬到彰化市永樂街，彰化市長林世賢特地前來品嘗。（取自林世賢臉書）

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