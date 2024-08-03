08/03 各報重點新聞一覽

「台灣拳后」林郁婷昨在巴黎奧運女子57公斤級16強戰登場，以強勢的表現5：0擊退烏茲別克好手圖爾迪別科娃，輕鬆挺進8強。（特派記者陳志曲攝）

2024/08/03 06:54

自由時報

賴：堅定做林郁婷後盾 林首戰出擊 挺進8強

「台灣拳后」林郁婷昨在巴黎奧運女子五十七公斤級十六強戰登場，但賽前再次因性別議題遭攻擊。國際奧會（IOC）、巴黎奧運籌備會拳擊工作小組（PBU）昨天也發表聯合聲明，強調所有參與奧運拳擊賽事的選手都符合資格，再次為林郁婷背書。

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逆轉殺進金牌戰 麟洋配 再1勝2連霸

台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟昨在巴黎奧運男雙四強戰，以十八：廿一、廿一：十七、廿一：十逆轉丹麥組合阿斯特魯普／拉斯姆森，締造奧運跨屆十一連勝，連兩屆殺進金牌戰，有望成為史上首對在奧運完成衛冕的男雙組合。

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1~5月行人道安統計 行人地獄4死亡指標 竹市3個第一

交通部昨天公布每月行人道安統計，今年一月到五月各縣市交通事故死亡人數，在四大行人「死亡指標」中，新竹市包辦三個第一名，成「行人地獄」。

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聯合報

巴黎奧運／羽球麟洋配逆轉挺進金牌戰 拳擊林郁婷進8強

在女子拳擊六十公斤級好手吳詩儀率先為中華代表團獎牌開胡，並將於今天四強賽登場力拚獎牌成色升級後，我國羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，昨天也在四強賽以十八比廿一、廿一比十七、廿一比十逆轉擊退丹麥組合，連續兩屆挺進到金牌戰，也確定為代表團收入今年第二面奧運獎牌。

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美股墜崖拖累亞股…台股挫逾千點 史上最慘

美國經濟數據不佳，加上科技股財報不如預期，美國股市在雙重利空夾擊下，三大指數墜崖式下挫，賣壓一路從美國蔓延到亞洲股市，日本股市昨日領跌重挫百分之五點八，創下四年前疫情爆發時至今最大單日跌幅；台股則是直接摜破季線，重挫一○○四點，創下史上最大跌點，跌幅百分之四點四三，上市市值一舉跌破七十兆元大關，上市櫃市值合計蒸發逾三兆元。

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中國時報

麟洋逆轉勝 再闖金牌戰

彷彿註定要在奧運大舞台上演奇蹟，中華羽球「黃金男雙」李洋／王齊麟2日在巴黎奧運4強賽，以18比21、21比17、21比10逆轉丹麥組合阿斯卓普／拉斯姆森，成為羽球從1992巴塞隆納列入正式比賽後，史上第3組連兩屆奧運勇闖金牌戰的男雙組合，4日將和大陸隊梁偉鏗／王昶爭奪金牌。

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黑色星期五 台股狂殺逾千點 史上最大跌點

史上最慘黑色星期五！美股重挫、台股2日開盤暴跌逾500點，外資大竄逃、瘋砍966億元，創史上最狂賣超紀錄，台積電跌幅近6％、重挫57元，勉強守住900元大關，台股盤中最低跌至2萬1636點，終場重挫1004點，以2萬1638點作收，跌幅4.43％，不僅創今年盤中跌點次高紀錄，同步改寫台股史上單日收盤最大跌點紀錄，季線亦失守。

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台灣羽球黃金男雙組合「麟洋配」李洋（左）、王齊麟（右）在巴黎奧運男子雙打四強戰，以2：1逆轉擊敗丹麥組合，挺進金牌戰。（特派記者陳志曲攝）

交通部公布每月行人死亡統計，點名新竹市亟需改善。（交通部提供）

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