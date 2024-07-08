蘭陽媽祖文化節拚觀光 13艘賞鯨船9/22與媽祖齊航

宜蘭「蘭陽媽祖文化節」將於9月20日登場，一連3天進行海陸遶境巡安活動，主祀廟宇為南方澳南天宮，信眾遍布全台。（記者王峻祺攝）

2024/07/08 14:56

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭「蘭陽媽祖文化節」將於9月20日登場，一連3天進行海陸遶境巡安活動，其中首日將搭乘賞鯨船繞行龜山島，今年推出限額1千人海上行腳參拜活動，行程共分2天1夜及3天2夜，鼓勵遊客留宿宜蘭帶動觀光，13艘船會在媽祖引領下齊航，本月15日開放線上報名，加贈媽祖衣帽及摺疊扇等紀念小物。

蘭陽媽祖文化節將在9月20日至22日舉行，今年活動以「海陸巡安、庇佑蘭陽」為主軸，主祀廟宇為南方澳南天宮，20日一早海巡隊伍會在南方澳漁港集結，恭迎神駕走海路北上，繞行龜山島至烏石港入港後，接續2天半的陸巡遶境；今在南天宮舉辦祈福儀式，幼兒園小朋友裝扮媽祖、千里眼及順風耳等神尊，Ｑ版造型相當可愛。

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宜蘭縣府民政處長張謙祥說，今年推出乘風海上行腳蘭陽專屬活動，邀請全國民眾跟著媽祖繞境，透過宗教盛事帶動地方觀光，目前與旅行社合作，規劃2天1夜及3天2夜媽祖遊程，安排首日搭乘賞鯨船參拜後，接續陸域活動，依房型費用約2千元至5千多元不等，均包含船費、部分食宿及保險。

他說，活動限額1千人，9月20日當天將安排13艘賞鯨船搭載民眾同時出海，專屬優惠將於7月15日起開放線上報名，詳情可至蘭陽媽祖文化節臉書粉絲專頁查詢，成功報名者即加贈限量媽祖衣帽及摺疊扇。（16:53更新）

蘭陽媽祖文化節舉行祈福儀式，幼兒園小朋友裝扮媽祖、千里眼及順風耳等神尊，Ｑ版造型相當可愛。 （記者王峻祺攝）

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