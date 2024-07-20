為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

週日還是熱！高溫飆37度 中南部留意午後雷陣雨

週日各地大多是晴到多雲，高溫炎熱。（資料照）

週日各地大多是晴到多雲，高溫炎熱。（資料照）

2024/07/20 20:57

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週日（21日）各地大多是晴到多雲，高溫炎熱的天氣，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，大台北及中南部地區，易出現局部37度以上極端高溫，外出務必注意防曬並多補充水分。

中央氣象署預報，明天由於台灣附近環境吹東南風，各地主要是晴到多雲，迎風面東南部及恆春半島則有不定時局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，南部地區有局部大雨發生的機率，下午外出請注意天氣變化，若欲前往山區、溪流附近活動，應特別注意自身安全。

溫度方面，明天各地高溫普遍為33至36度，尤其大台北及中南部地區易出現局部37度以上極端高溫，近中午前後紫外線也偏強，外出務必注意防曬措施並多補充水分，慎防熱傷害。

紫外線方面，除了雲林縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、連江縣、金門縣、澎湖縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。

天氣風險公司提醒，週末高溫炎熱午後局部雷雨，太平洋高壓影響及東南風環境，台東至恆春半島等迎風面地區偶有局部短暫陣雨，其他地區上午晴到多雲，午後時段在山區及近山平地區域有熱對流雲系發展影響機會，可能帶來局部短暫雷陣雨，不過午後降雨的區域有逐漸縮小的趨勢。

空氣品質方面，明天環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積，受光化作用影響，午後臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

溫度方面，週日各地高溫普遍為33至36度，大台北及中南部地區易出現局部37度以上極端高溫。（擷自中央氣象署）

溫度方面，週日各地高溫普遍為33至36度，大台北及中南部地區易出現局部37度以上極端高溫。（擷自中央氣象署）

紫外線方面，週日雲林縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、連江縣、金門縣、澎湖縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。（擷自中央氣象署）

紫外線方面，週日雲林縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、連江縣、金門縣、澎湖縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。（擷自中央氣象署）

空氣品質方面，週日竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷自空氣品質監測網）

空氣品質方面，週日竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷自空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
雨彈夜襲區縮小！4縣市大雨特報
2024/07/20 20:34

雨彈夜襲區縮小！4縣市大雨特報
下班注意！高雄市大雷雨特報
2024/07/20 18:13

下班注意！高雄市大雷雨特報

小資快看！NewNewBank台幣活儲10%
8縣市豪、大雨特報！ 高雄市、屏東縣慎防大雷雨
2024/07/20 18:36

8縣市豪、大雨特報！ 高雄市、屏東縣慎防大雷雨
凱米颱風下週三、四影響最大 下週天氣一次看懂
2024/07/20 18:43

凱米颱風下週三、四影響最大 下週天氣一次看懂

青埔2房供給真空 A18新案上架
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播