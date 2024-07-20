週日還是熱！高溫飆37度 中南部留意午後雷陣雨

週日各地大多是晴到多雲，高溫炎熱。（資料照）

2024/07/20 20:57

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週日（21日）各地大多是晴到多雲，高溫炎熱的天氣，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，大台北及中南部地區，易出現局部37度以上極端高溫，外出務必注意防曬並多補充水分。

中央氣象署預報，明天由於台灣附近環境吹東南風，各地主要是晴到多雲，迎風面東南部及恆春半島則有不定時局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，南部地區有局部大雨發生的機率，下午外出請注意天氣變化，若欲前往山區、溪流附近活動，應特別注意自身安全。

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溫度方面，明天各地高溫普遍為33至36度，尤其大台北及中南部地區易出現局部37度以上極端高溫，近中午前後紫外線也偏強，外出務必注意防曬措施並多補充水分，慎防熱傷害。

紫外線方面，除了雲林縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、連江縣、金門縣、澎湖縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。

天氣風險公司提醒，週末高溫炎熱午後局部雷雨，太平洋高壓影響及東南風環境，台東至恆春半島等迎風面地區偶有局部短暫陣雨，其他地區上午晴到多雲，午後時段在山區及近山平地區域有熱對流雲系發展影響機會，可能帶來局部短暫雷陣雨，不過午後降雨的區域有逐漸縮小的趨勢。

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空氣品質方面，明天環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積，受光化作用影響，午後臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

溫度方面，週日各地高溫普遍為33至36度，大台北及中南部地區易出現局部37度以上極端高溫。（擷自中央氣象署）

紫外線方面，週日雲林縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、連江縣、金門縣、澎湖縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。（擷自中央氣象署）

空氣品質方面，週日竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷自空氣品質監測網）

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