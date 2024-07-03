台南400鹿躍六甲 運動公園添藝術氛圍

六甲現有的「六鹿地標」位在台一線進入六甲南174線路口。（記者楊金城攝）

2024/07/03 15:32

〔記者楊金城／台南報導〕迎接台南400，六甲區多功能運動公園新增「鹿耀六甲」裝置藝術，為公園增加藝術氛圍，見證台南、六甲的發展史。

藝術家莊銘憲製作的「鹿躍六甲，氣宇飛揚」作品，以｢梅花鹿｣為主題，攀登在陡峭的山崖上，氣宇軒昂的遙望著遠方，展現旺盛的生命力量，朝向宏遠的目標前進。

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「鹿耀六甲」以鐵線塑造成型，高度3米、長寬約2米，連底座總重約120公斤；梅花鹿以一條條鐵線手工塑形，展現｢剛｣與｢柔｣的鐵材藝術，山崖底座則以鍍鋅鐵板及沖孔鋼板和鐵線交互結合，夜晚再以LED七彩投射燈照映裝置藝術品，營造熱情躍動的光影效果。

六甲區長陳啓榮今天（3日）說，六甲區自1661年明鄭時期鄭成功部將林鳳將軍在此駐守開墾而得名，當時的嘉南平原六甲附近以前並是梅花鹿棲地，代表台灣（台南）開拓的歷史，新的「鹿耀六甲」藝術品營造六甲運動公園充滿人文氣息，並紀念台南400。

六甲現有的「六鹿地標」位在台一線進入六甲南174線路口，公所發行的六甲裝置藝術地圖介紹六甲著名的裝置藝術，「鹿耀六甲」又新增一處，陳啓榮說，暑期開始，希望遊客悠遊六甲，品嘗美食、參觀老屋、參拜古廟、尋找老樹與裝置藝術來趟深度小旅行。

「鹿耀六甲」在夜晚以LED七彩投射燈照映裝置藝術品，營造熱情躍動的光影效果。（六甲公所提供）

「鹿耀六甲」以鐵線塑造成型，高度3米、長寬約2米，連底座總重約120公斤。（記者楊金城攝）

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