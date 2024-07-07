閒置28年少收數億元！高雄鬧區商場 掛上KTV和燒肉招牌

閒置28年的高雄市鬧區三角窗商場，近期掛上一家連鎖KTV招牌。（記者葛祐豪攝）

2024/07/07 16:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕閒置28年、位於高雄市鬧區中正四路、中華三路口的三角窗商場，去年底終於租出去了，近期已掛上一家連鎖KTV及燒肉招牌，內部正加緊趕工裝潢。

這處三角窗金店面，樓高3層，地坪571，總樓地板面積約965坪，以前曾開設過成衣賣場「主婦商場」，是許多高雄人小時候或年輕時的回憶。但1995年歇業後，商場一直閒置至今，民眾經過只看到「招租廣告」。

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據了解，該店面因產權屬於家族的不同人，家族對於資產處理方式看法分歧，因此才會閒置28年，估計這些年租金少收了數億元。

根據租賃實登，該店面是以月租金130萬元租出，承租方原本掛出「維洛那商務旅館籌備中」，今年初又傳出將經營複合式KTV與燒肉餐廳。

經過半年多，該閒置商場近來已在中正路的大門，掛上「凱悅KTV」招牌，中華路一側則掛上「禪燒肉」招牌。KTV並開始徵人，包括服務及清潔人員、機房技術員、廚房師傅等，薪資開出33920至43000元。

「凱悅KTV」在中北部有多家連鎖店，「禪燒肉」則是旗下的燒肉品牌，目前內部正加緊趕工裝潢，不久後即將對外營業。

對此，高市府表示，中正路是高雄過去的金融街，未來包括聯開案，陸續有大型壽險及相關的金融、服務業、新創產業進駐到中正路，對於閒置多年的金店面租出去，期盼能帶動中正路重返往日繁榮。

中華路一側則掛上燒肉店招牌。（記者葛祐豪攝）

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