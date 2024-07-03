串聯內科、南軟2園區 北市雙園巴士今通車營運

串連內湖科技園區及南港軟體園區，北市「內科∞南軟」雙園巴士今（3日）通車。（記者甘孟霖攝）

2024/07/03 13:02

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市內湖科技園區交通問題是歷任市長都要面對的難題，北市府、台北內湖科技園區發展協會、北市公車聯營管理委員會合作推出「內科∞南軟」雙園巴士今（3日）通車，該路線主要串連內湖科技園區及南港軟體園區，便利2個園區間企業員工拜訪及業務交流，路線於今13時10分正式營運。

市府公共運輸處表示，該路線平日營運、假日停駛，營運時段為7時至18時45分，班距為30至35分鐘固定班表發車，由「瑞湖街口站」發車，至「捷運南港展覽館站（經貿二）」。由台北市公車聯營管理委員會協調大都會客運、首都客運、臺北客運、三重客運、欣欣客運、大有巴士、大南汽車、中興巴士、光華巴士及東南客運等10家業者共同闢駛。未來也將視營運績效及園區企業員工需求，檢討彈性調整。

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台北市長蔣萬安今於通車典禮致詞表示，內科匯聚國內外頂尖科技產業，每年產值不斷攀升，而如何打造優質工作環境，是市府重中之重的責任，他上任後一週內就親自到內湖了解，並成立府級小組擬定短、中、長期計畫，包含增加見警、路型工程改善，以及捷運東段的興建，目前已完成細部設計招標中，希望年底正式動工。

他說，此路線事前經過問卷調查、走訪企業，公共運輸處也透過大數據分析，每天平均約1700人次往來兩個園區。他說，該路線也納入「跳蛙公車」系統，可透過APP事先預約座位，每車次提供6個座位預購訂位服務；另與雙北市區公車使用電子票證1小時內雙向轉乘亦享有1段票半價優惠；搭乘雙園巴士也將納入減碳存摺中，累積里程可換好禮。

內湖科技園區發展協會理事長廖全平說，近期內湖交通確實有改善，感謝蔣市府1年多來不斷與內科開會討論，雙園巴士開通後一定讓內科更順暢，往後也會鼓勵更多企業對搭乘雙園巴士的乘客提供優惠，增加搭乘誘因。

北市公車聯營管理委員會理事長李博文表示，這條路線是由內科與專家學者以及市府，精心討論出來的，而該路線配合則由聯管委員會召集10家客運共同經營，這也是自1977年聯營公車上路來，首次有10家業者聯合經營1條路線。

串連內湖科技園區及南港軟體園區，北市「內科∞南軟」雙園巴士今（3日）通車。（記者甘孟霖攝）

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