提升使用 北市擬開放重機斜停2機車格

台北市停管處於台大護理學院前徐州路試辦機車與大型重機共用機車格位。（記者林承鴻攝）

2024/07/03 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕依《道路交通管理處罰條例》規定，大型重型機車視同小汽車，無法停放於機車格，違規停放可開罰六百至一二○○元；台北市今年四月起於交通部會議中心前及台大護理學院前等二處試辦大型重機與機車共用斜向加大停車格，市議員趙怡翔則認為可直接開放重機停放二個一般機車格，台北市停管處已向交通部提報計畫，審查通過後就能實施，預計三個月內可出爐。

共用斜向加大車格 2處試辦中

根據交通部公路局統計，截至今年五月底，雙北大型重型機車登記數有八萬四千多輛，為提升停車空間使用效率，停管處四月一日起於台大護理學院前徐州路及交通部會議中心前杭州南路試辦「機車與大型重型機車共用機車格位」，劃設長二．五公尺的斜向停車格，停車費率為一天廿元，試辦計畫為期六個月。

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議員︰較不會排擠一般機車格

趙怡翔表示，重劃加大機車格雖能讓大型重機停放，但難以在全市實施，且恐有排擠一般機車格數量的疑慮，建議交通局開放讓兩個機車格停放一台大型重機，斜停不會凸出機車格範圍；市議員陳宥丞也支持，並建議可在內湖科技園區試辦，但應與重機使用者討論需求、地點與技術層面。

停管處︰提報交通部 3個月內出爐

停管處長李昆振表示，目前試辦大型重機與機車共用的斜向車格長度達二．五公尺，可容納九十九％的重機，不會侵犯到道路範圍，斜停在二個一般機車格也能達到同樣效果，目前已將試辦計畫報交通部審查，預計一至三個月可有結果，核准後就會實施。

李昆振說，加大機車格試辦地點考量重機停車需求較高，及違規情形較多的地方，將持續蒐集使用者及各界意見，並依同樣原則研議在其他地方試辦。

停管處補充，試辦區域內的停車單上有意見回饋表單QR碼，使用者可掃描填寫提供使用意見，藉以檢視試辦成效及對後續法規修訂建議。

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