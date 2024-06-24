一圓年輕人開店夢 黑金商店以策展打造溪州亮點

黑金商店結合網路商店，打造溪州觀光亮點，以策展的方式讓年青人一圓開店夢想。（記者顏宏駿攝）

2024/06/24 18:45

〔記者顏宏駿／彰化報導〕因為臉書等交友軟體的普及，近年來鄉間出現許多「無店鋪商店」，店家省去租金，選擇與客人面交的交易模式，缺點是無法與客人建立深度的消費體驗。「溪州尚水」以「策展」的方式，在溪州鄉進樂路開闢「黑金商店」，每年結合3間優質的「無店鋪商店」進駐，吸引客人走進店內，了解在地的好物。

店長巫宛萍說，「黑金商店」的名字源自「黑泥」，「金」則是從黑泥或濁水溪流域誕生的好物，他們希望結合溪州市區「旺來院子（藝廊）」、「阿畝在地食堂」、「大圳屋」等店家，形成一個年輕人的開店聚落，以群體合作的模式為溪州鄉增加更多旅遊亮點。

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巫宛萍表示，黑金商店除「溪州尚水」的商品外，還結合3間在地網路品牌商店，她們發現很多小資青年低成本開店，採無店鋪行銷，用面交或參加假日市集的方式跟客人互動，這些青年都有自己的想法，產品深具創意，可惜無法定點跟客人互動，黑金商店興起「幫他們開店」的想法，以策展的方式，每一年一個展期，招攬3個品牌加入，大家共同打造「黑金亮點」。

首檔三個品牌分別是專賣精油商品的「食土不二植人實驗室」、手工冰淇淋和鹹派的「不太行夫婦」、專做手工烘焙和餅乾的「木雨」。

「食土不二」負責人阿盧是「農村武裝青年」的樂手，她田中的家裡有大片的香草花園，自己製作精油及相關產品。「不太行夫婦」則是用手工餅乾做出千變萬化的冰淇淋口味。「木雨」則是利用濁水溪的稻米製作手工餅乾和麵包。

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