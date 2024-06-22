台中公園第一排社宅入厝嘉年華 盧秀燕誇口「比豪宅還要好」

台中市社宅東區台中公園一期好宅，為中市第9處且是已完工招租中戶數最多的社宅，是市長盧秀燕任內開工且完工的第一處社宅，今天舉辦入厝典禮。（記者蔡淑媛攝）

2024/06/22 15:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市社會住宅東區台中公園一期好宅，今天舉行入厝嘉年華，為中市第9處且是已完工招租中戶數最多的社宅，就在台中公園旁，提供802戶，今年3月住戶陸續入住已達9成，這是市長盧秀燕任內開工且完工的第一處社宅，今天她特地參加入厝典禮表達祝福，並誇口「比豪宅還要好！」

台中市目前已完工社宅共9處，前8處為前市長胡志強、林佳龍規畫或動工，盧秀燕今天特地為第9處完工的台中公園一期好宅辦入厝，強調中市興辦已開工、完工社宅已達標中央委托的6000戶，加上本週開工的國安2、3期，入住及興建中的約7300戶，今年還會陸續開工能達到1萬戶。

請繼續往下閱讀...

台中公園一期好宅耗資25億興建802戶，座落雙十路一段與富榮街交叉口，鄰近多所知名學校及商圈，面對3萬坪台中公園第一排的視野，超過4000戶申請抽籤，中籤率僅約20%，非常搶手，今天舉辦入厝典禮，各社宅住戶組隊表演競賽爭取3萬元首獎，盧秀燕揭示2019年3月10日動土儀式的大金鏟及照片，也致贈各隊伍小金鏟禮盒做為慶祝，並參觀該社宅的親子館、健身房及空中花園。

台中公園一期好宅提供1房到3房型，租金為5000到1萬4000元，其中40%為關懷戶優先提供中低收、獨居長者、身障等弱勢戶，另60%為1般戶，第一年租金5折、第2年6折、第3年7折，可再延長租3年，住戶黃小姐承租2房型社宅，她說，在外租屋已久，不但貴又受房東刁難，決定申請社宅，但社宅很難抽，申請3處終於抽中這裡，與丈夫、女兒在3月開心入住，地點及生活機能很不錯。

台中市住宅處統計，台中社宅預計耗資500億興辦社宅，目前累積已開工戶數超過7369戶（完工9處、2719戶；興建中15處、4650戶），預計今年底前將再陸續開工6案基地，興辦戶數可達30處、1萬231戶（已決標待開工4處、2825戶；規畫設計2處、37戶）。（16:08更新）

盧秀燕參加台中公園一期好宅入厝典禮表達祝福。（記者蔡淑媛攝）

台中公園一期好宅，具備台中公園第一排的視野優勢。（記者蔡淑媛攝）

台中公園一期好宅入厝典禮，住戶組隊表演參加。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕到台中公園一期好宅的空山花園參觀。（記者蔡淑媛攝）

台中公園一期好宅提供1房到3房型，租金為5000到1萬4000元。（都發局提供）

台中公園一期好宅提供1房到3房型，租金為5000到1萬4000元。（都發局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法