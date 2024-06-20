《新北》社宅覓地 議員促盤點閒置公保地

2024/06/20 05:30

〔記者賴筱桐、黃子暘／新北報導〕為落實居住正義，中央與地方政府積極推動社會住宅，但目前面臨土地尋覓不易的困境，新北市議員卓冠廷昨天在總質詢表示，許多公共設施保留地多年未徵收，侵害地主權益，建議市府盤點適合興建社宅的閒置公保地，解編作為社宅儲備用地。市長侯友宜允諾評估。

長期目標4.5萬戶 差額8千戶

卓冠廷指出，中央在新北市將興建社宅一萬六四四七戶，新北市府自行興建一萬九四九戶，合計二萬七三九六戶，未來整體開發區保留用地預估可再蓋九千二百戶，合計三萬六千多戶，但新北市社宅的長期目標是四．五萬戶，差額還有八千戶。

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他認為，社宅興建分布不均，完整可用土地也不好找，監察院針對各縣市的公共設施保留地長年未徵收使用，曾為此糾正內政部，若能解編無使用需求的公保地，不但保障地主權益，市府也能取得部分土地；他建議盤點適合興建社宅的閒置公保地，活絡土地使用效益，加速社宅推動。

城鄉發展局長黃國峰表示，中央針對公設解編，原則採取公辦市地重劃，地主共同負擔項目包含公園、綠地、廣場、道路、停車場等，但不包括社福用地，如果要把社宅納入共同負擔項目，必須修正平均地權條例，會向中央建議。

黃國峰說，公設解編的土地扣除地主分回比例後，剩餘土地比較細碎，市府針對大型整體開發區預留社福用地，可興建社會住宅。

城鄉局允諾納入都計參考

城鄉局表示，新北市有廿處都市計畫辦理公設專案通檢，其中一處內政部已審竣，其餘十六處在內政部都委會、三處在新北市都委會審議中，公保地作為社宅儲備用地的建議，將納入都市計畫參考。

另外，新北市立殯儀館（簡稱板殯）地處板橋鬧區，遷建或原地改建，地方民意遲未整合，市議員黃淑君昨天要求市府趕快定案，解決周邊的噪音、交通違規擾民問題；市長侯友宜表示，多處尋找遷建地點都不太適合，希望在今年底達成地方共識，市府會持續與地方溝通。

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