大林蒲遷村說明會現場擠爆 高市府再祭加速重建獎勵每戶最高可領60萬

大林蒲遷村第5次說明會，鄉親擠爆大禮堂。（記者葛祐豪攝）

2024/06/22 13:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府今天（22日）召開大林蒲遷村第5次說明會，鄉親擠爆大禮堂，整整開了3小時；市長陳其邁再祭出加速重建獎勵金最高30萬，加上加速搬遷獎勵金，最高可領60萬，同時放寬加速搬遷期限，許多居民則疾呼儘速啟動遷村。

今天的說明會在中油大林蒲活動中心舉行，包括經濟部政次何晉滄、高雄市長陳其邁都親自出席，何晉滄承諾中央會照顧居民的居住權益。

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陳其邁表示，他是第五次來聽親鄉意見，市府每週都召開一次遷村會議 ，「遷村要歡喜甘願，沒任何強迫」。

都發局長吳文彥表示，去年底行政院核定遷村經費由589億元增至800億元，市府自今年2月底起，辦理63場遷村方案選擇意願調查，有高達9成4選擇同意遷村方案。

吳文彥強調，此次又新增加速重建獎勵金每坪5000元，最高30萬，加上加速搬遷獎勵金30萬，合計每戶最高可領到60萬，同時放寬加速搬遷期限，搬遷時間由6個月延長到1年10個月。

此外，針對農業區跨區區段徵收，則「免」全部地主同意，只要多數人同意就可以辦理，以平均45%抵價地比例，交換高坪特定區的住宅區土地。

說明會共42人登記發言，每人3分鐘，從早上10點開到下午1點，許多居民都認為遷村不能再等了，既然調查94%居民願意遷村，希望市長趕快宣布啟動遷村；也有人質疑「陳其邁任期只剩2年多，任內是否能完成遷村?」

也有一些居民認為市府的放寬條件有限，很多人不同意補償金方案 ，也有人指拆遷補償費每坪只有13.5萬元，以目前物價根本不足；遷村自救會會長黃琨育則認為，補償費應委由第三公正單位鑑價 。

陳其邁則強調，大家想加速遷村心聲，他都有聽到 ，居民會看到遷村那一天，他也透露目前遷村的土地，每坪市價已超過40萬。

針對居民擔心建築成本高漲，建築物補償費不足以蓋回原房型，恐造成負債；市府表示，目前建築物補償費以112年評定的全新重建價格計價，較108年公布的價格平均提高50%，未來協議價購時若物價上漲，補償價格也會配合物調調整。

都發局也說，居民申購的房型級距也下修，可領取補償金達300萬元，就能申購2房型，450萬元就能申購3房型，讓居民有更好的居住條件。

對於大林蒲無房無地的鄉親，市府除在安置地區興建750戶外，更提供全市將興建的社宅1250戶，合計共2000戶。

會場外設置電視牆，讓無法擠入會場的大林蒲鄉親聆聽。（記者葛祐豪攝）

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