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台南衛生局祭出「自主通報」確診登革熱 發1千元獎勵

台南市政府今日公布「自主通報」確診登革熱，每例個案給予獎勵金1000元（等值禮券）。（記者王姝琇攝）

台南市政府今日公布「自主通報」確診登革熱，每例個案給予獎勵金1000元（等值禮券）。（記者王姝琇攝）

2024/06/18 12:10

〔記者王姝琇／台南報導〕登革熱疫情升溫，為提升市民與在台南就業的外籍移工自主通報意願，台南市政府今日公布「自主通報」確診登革熱給予獎勵金1000元（等值禮券以下同）；外籍移工若由雇主/仲介公司協助自主通報者，同時給予雇主/仲介公司每例獎勵500元；醫療院所加強快篩及通報，給予醫師通報獎勵金100至300元，前200名確診個案加碼每例獎勵金2000元。

為達到有效防堵社區潛在病例的發生，台南市政府今日辦理「登革熱症狀勿輕忽，自主通報保健康」宣傳活動，鼓勵仲介業及僱主如遇受僱者有疑似症狀，可至各衛生所進行NS1快篩試劑檢驗，同時祭出「自主通報」獎勵金，盼有效杜絶登革熱病毒之擴散。

衛生局指出，凡居住於台南市的市民或在台南就業的外籍移工，於病毒血症期（發病前1日至發病後5日）內至醫療院所或衛生所自主通報，經認可實驗室檢驗為登革熱確診個案，給予民眾自主通報確診者獎勵金1000元，而外籍移工若由雇主/仲介公司協助自主通報者，同時給予雇主/仲介公司每例獎勵500元；此外，也請醫療院所加強快篩及通報，並給予醫師通報獎勵金100至300元，前200名確診個案加碼每例獎勵金2000元。

市長黃偉哲指出，台南目前有9個登革熱境外移入案例，在社區並無擴散跡象，算是度過第1難關；他強調，境外移入與本土病例往往僅有一線之隔，呼籲大家謹慎留意，尤其適逢雨季，許多地方在下雨過後都有積水，期盼民眾與市府防疫團隊攜手合作，做好孳生源清除工作。

衛生局呼籲，由於登革熱潛伏期為3至14天，國人在國外遭病媒蚊叮咬並感染後往往是返國後入社區才發病，環境中病媒蚊叮咬後經8至12天後將具有傳染登革熱病毒的能力，如未能及時阻絕傳播，則恐造成本土疫情發生；因此，鼓勵醫療院所遇疑似登革熱患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及通報，以利即早採取防治措施。

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