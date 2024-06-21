南科嘉義園區強化新興科技 用水用電大增提環差初審通過

國科會南部科學園區的嘉義園區環境影響差異分析（環差）初審過關。（記者吳柏軒攝）

2024/06/21 20:00

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會南部科學園區的嘉義園區，配合國家核心關鍵技術及產業規劃，強化新興科技，但相關用水、用電大增，並增加土方、空污、事業棄物等，今（21日）經環境部專案小組審查，環境影響差異分析（環差）初審過關，但仍要補齊各項污染防治計畫、缺水缺電因應、下游農漁業影響，及更細節的健康風險評估等。

嘉義園區在嘉義縣太保市，面積88公頃，112年4月通過環評，引進精準健康、智慧載具、智慧農業及新興科技等，預計創造高達5700就業機會，正積極辦理招商，但配合國家及產業發展，新增新興科技定義，鎖定高速寬頻網路（B5G、6G）、人工智慧、資安科技、異質封裝、淨零及量子科技等，變更開發行為，昨提報環差到環境部。

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開發單位南科管理局表示，環差中，土地使用面積未變，用電量從6.7萬千瓦（kW）增為28萬千瓦，用水量從5900CMD（公噸／每日）增為2.9萬CMD，其中再生水占比一半；污水放流量也從4600CMD增為2萬CMD；剩餘土方有122.77萬噸需外運；其他空污、事業廢棄物等亦增加。相關用電、用水已取得同意、土方則由台糖及嘉義縣政府市地重劃用地等協助暫置。

環境部專案小組的環評委員則關注，包含放流水排放到荷苞嶼大排並連接朴子溪，需評估重金屬殘留是否影響下游農漁養殖業？土方暫置在嘉義園區之外的90公頃面積，有無影響環境或淹水潛勢？缺水缺電的因應之道？新增化學物質種類及相關對人體的健康風險評估報告等。

嘉義縣副縣長劉培東也在環評會議上指出，南科開發對嘉義很重要，尤其台積電主要導入封裝廠，相關環差所需地方政府及環境，會充分把關，盼環評委員支持；經濟部水利署則指出，嘉義園區環差新增2.9萬CMD用水量，已與台水公司取得共識，由嘉義再生水、南科自建再生水廠、嘉義海淡等多元水源供應。

環境部專家會議經討論後，今天下午確定初審通過南科嘉義園區環差報告，後續送環評大會審查；但針對這次變更大幅增加用水、用電、各項污染物排放等，要補充防治及管理計畫；工程期柴油運土車輛9成要有自主管理標章；缺水缺電因應；確認並強化放流水標準，並了解對下游農漁業影響；將放流水砷的濃度降至0.175mg／L；將新增化學物以保守情境納入健康風險評估等。最慢9月30日前修訂。

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