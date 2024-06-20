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300億遺產懸而未決！彰化縣6萬多筆不動產 逾期未繼承

全台房價狂飆，土地行情隨之上揚，彰化縣未完成繼承登記的不動產價值，因應土地公告現值調整，總價值跟著水漲船高。 （記者張聰秋攝）

全台房價狂飆，土地行情隨之上揚，彰化縣未完成繼承登記的不動產價值，因應土地公告現值調整，總價值跟著水漲船高。 （記者張聰秋攝）

2024/06/20 19:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府公告，至今有超過六萬筆不動產遺產，因未在法定期限內完成繼承登記，總價值超過300億元，這些經由公告程序仍未完成繼承的遺產，包括6萬1025筆土地及833棟建築物，筆數和用公告現值換算市值，雙雙寫下新猷。

低利率環境及新青安優惠房貸政策的助力，讓市場游資充足，全台房價狂飆，土地行情隨之上揚，各地土地公告現值也因應市價而調高。在這種情況下，未完成繼承登記的不動產價值也跟著水漲船高。

依法，遺產繼承應在6個月內完成登記，否則將受到罰款，甚至被政府列冊管理。若15年內仍未繼承，這些遺產將被登記為國有。彰化縣今年的統計數據顯示，未完成繼承的土地和建築物筆數及價值均創新高。

造成這一現象的原因很多，地政處表示，家庭內部對遺產分配的意見分歧是主要原因之一，或繼承人因長年居住海外或其他原因，未能在期限內完成繼承登記，導致遺產被列管。

根據土地法第73條之1規定，自繼承開始1年內未辦理繼承登記者，縣市政府應公告繼承人在3個月內聲請登記，逾期仍未聲請者，將由地政機關列冊管理，15年內仍未完成登記者，國有財產署會將其公開標售，所得價款儲存在國庫專戶，繼承人可依其法定應繼分領取，10年內未申請提領者，價款將歸屬國庫。

地政處提醒民眾，若因繼承人眾多或其他因素無法完成繼承登記，可由部分繼承人代表全體申請登記為共同持有，待達成協議後再進行遺產分割登記，以免遺產被沒收或需繳納高額遺產稅和罰金。

彰化縣政府公告，至今有超過6萬筆不動產遺產，因未在法定期限內完成繼承登記，總價值超過300億元。（記者張聰秋攝）

彰化縣政府公告，至今有超過6萬筆不動產遺產，因未在法定期限內完成繼承登記，總價值超過300億元。（記者張聰秋攝）

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