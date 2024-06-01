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有錢沒命花！美國男喜獲近10億元遺產 遭女友覬覦毒殺身亡

美國男子傳出繼承3000萬美元遺產，卻遭女友下毒殺害試圖奪財。（美聯社）

美國男子傳出繼承3000萬美元遺產，卻遭女友下毒殺害試圖奪財。（美聯社）

2024/06/01 15:04

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國北達科他州51歲男子萊利（Steven Edward Riley Jr.），去年傳出繼承3000萬美元（約新台幣9.74億元）遺產，孰料和他交往10年的48歲女友肯諾耶（Ina Thea Kenoyer）為了想拿到這筆錢，竟下毒將其殺害。

據《NBC》報導，去年9月3日，萊利和朋友一起去機場會見律師，他透露自己將獲得一大筆遺產。這名朋友事後向警方表示，萊利打算在拿到錢後與長期交往的肯諾耶分手。

當天萊利並未喝酒，但他在機場向告知友人自己感覺醉醺醺地並且胃痛，走路時還差點摔倒，朋友想帶他去看醫生時，自稱受過醫療訓練的肯諾耶直指這只不過是中暑，回家休息一下就好。

孰料，返家的萊利9月4日被救護車送往醫院搶救，並於9月5日不治，解剖結果顯示死因為中毒。萊利的親友告訴警方，他們懷疑可能是肯諾耶使用防凍劑將其毒殺。

肯諾耶被帶走調查後，坦承自己有泡甜茶（sweet tea）給萊利喝，這類茶飲可以掩蓋防凍劑原料、劇毒物質乙二醇的味道。同時，肯諾耶還認為自己和萊利在法律上屬於婚姻關係，因此可以和萊利的小孩分享鉅額遺產。

不過，當警方告知她和男友間並無婚姻關係且無法拿到遺產後，肯諾耶當場暴怒不已，檢方隨即用謀殺罪起訴她，但肯諾耶始終不肯承認，直到今年5月29日才認罪。另一方面，目前仍不清楚萊利是否真的繼承了3000萬美元遺產。

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