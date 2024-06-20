高齡者交通事故大幅增加 學者籲開設專屬駕訓課程

成大團隊呼籲，未來交通管理可以整合臨床醫療人員。（記者林志怡攝）

2024/06/20 19:45

〔記者林志怡／台北報導〕台灣即將在2025年邁入超高齡化社會，而高齡長者多有影響駕駛安全的慢性病或身體情況，成大團隊發表研究呼籲，交通管理可整合臨床醫療人員，提早辨識因身體功能變化、騎乘有困難的高風險駕駛人，並針對高齡長者提供專屬的駕訓課程，以提升運具操作、保養、用路安全。

道安網統計顯示，涉交通事故的65歲以上長者人數，自2011年的2.8萬餘人，攀升至2023年的7.3萬餘人。且成大公衛研究所教授李中一指出，2023年機車事故中，僅有13.6%與65歲以上長者有關，但因機車事故死亡者，有高達38.3%是高齡長者。

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雖台灣針對75歲以上長者採取換照措施，每3年需經過醫療院所體檢、認知功能測驗、失智症檢測等，確認駕駛能力沒有異常，才能換發駕照，但成大職能治療學系助理教授陳郁婷表示，成大團隊於台南8處合作地點的調查發現，91位有騎乘機車習慣的60歲長者中，高達20%自述目前沒有有效機車駕照．

陳郁婷說，調查中最高齡的長者年齡高達90歲，其中84%仍以機車為主要運具，80%一週出門3天以上，另參與者平均有3.12項可能影響騎乘能力的慢性病或健康狀況，如糖尿病、青光眼、睡眠、平衡問題等，且6%疑似認知能力退化、8%疑似平衡困難、24%疑似視覺注意力處理速度不足。

交安協會監事黃飛發則指出，台灣對於75歲以上長者的換照僅有認知功能相關的檢視，但日本等已將實際駕駛能力納入評估，確認能力沒問題，且需經過交通訓練課程，才會換發駕照，希望相關單位未來可考量此一做法。

此外，黃飛發提到，目前交安單位與醫療的聯繫仍屬薄弱，無法在患者出現危及交安的疾病或用藥情況時，及早評估是否重新檢視駕照資格或暫時停用，盼未來能就此精進改善，而美國已經有此類作法。

陳郁婷也說，台灣尚未針對高齡、中風、脊椎損傷等特殊族群提供移動能力相關的專業醫療協助，但國外已有「駕駛復健中心」等架構，由職能治療師、心理師、社工師等共同參與，讓醫療扮演更積極的角色、協助確保特殊情況民眾的駕駛或交通安全，希望政府能就此展開跨部會溝通合作。

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