世界最年長卡車司機！ 美國90歲阿公破金氏世界紀錄

〔即時新聞/綜合報導〕美國堪薩斯州一名年長的男性卡車司機亞契(Doyle Archer),近日以90歲零55天的高齡,被金氏世界紀錄認證為「世界上最年長的卡車司機」(World's oldest truck driver)。外媒指出,亞契在過去60多年一直在開卡車,他受訪時更直言表示,他的人生字典裡沒有「退休」這個詞。

綜合外媒報導,擁有60多年駕駛卡車經驗的亞契,行駛里程數已累積了高達約550萬英里(885.1萬公里)。亞契向金氏世界紀錄官方表示,他的職業生涯帶著他走遍全國各地,且運送各種不同的貨物,「你能用卡車運送的任何東西,我都運送過。」

報導指出,亞契工作期間並未發生過任何交通事故,因此在他行駛里程數達到100萬英里(160.9萬公里)後,曾獲得「百萬英里安全駕駛員」(Million Mile Safe Driver)的榮譽。亞契透露,他尚未有退休計劃,「只要我的健康狀況良好,我就會繼續開車。」

