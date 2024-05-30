世界最年長卡車司機！ 美國90歲阿公破金氏世界紀錄

美國卡車司機亞契（Doyle Archer），以90歲高齡被金氏世界紀錄認證為「世界上最年長的卡車司機」。（圖擷取自Guinness World Records官網）

2024/05/30 20:14

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國堪薩斯州一名年長的男性卡車司機亞契（Doyle Archer），近日以90歲零55天的高齡，被金氏世界紀錄認證為「世界上最年長的卡車司機」（World's oldest truck driver）。外媒指出，亞契在過去60多年一直在開卡車，他受訪時更直言表示，他的人生字典裡沒有「退休」這個詞。

綜合外媒報導，擁有60多年駕駛卡車經驗的亞契，行駛里程數已累積了高達約550萬英里（885.1萬公里）。亞契向金氏世界紀錄官方表示，他的職業生涯帶著他走遍全國各地，且運送各種不同的貨物，「你能用卡車運送的任何東西，我都運送過。」

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報導指出，亞契工作期間並未發生過任何交通事故，因此在他行駛里程數達到100萬英里（160.9萬公里）後，曾獲得「百萬英里安全駕駛員」（Million Mile Safe Driver）的榮譽。亞契透露，他尚未有退休計劃，「只要我的健康狀況良好，我就會繼續開車。」

At 90 years old, Doyle Archer from Kansas, USA just keeps on truckin' ????https://t.co/aEuZduZZKU — Guinness World Records （@GWR） May 28, 2024

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