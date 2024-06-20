盧秀燕啖谷關鱘龍魚饗宴 大讚起司鱘龍三明治超好吃

台中市長盧秀燕率市府團隊前往谷關品嘗鱘龍魚料理。（記者張軒哲攝）

2024/06/20 16:11

〔記者張軒哲／台中報導〕台中谷關風景區鱘龍魚料理聞名中外，餐飲業者以在地食材搭配鱘龍魚變換之各種不同料理。市長盧秀燕率市府團隊今（20）日前往谷關品嘗鱘龍魚料理，盧秀燕讚不絕口，大讚起司鱘龍三明治很美味，推薦各地民眾前來谷關旅遊時，一定要品嚐鱘龍魚特色美食料理。

惠來谷關飯店尹敬倫經理表示，921大地震中橫公路中斷，和平區谷關賴以維生觀光產業及經濟受重創，當地居民為謀求生計，又因谷關山泉水純淨低溫，適合高經濟魚生長，開始養鱘龍魚，鱘龍魚全身皆可食用，營養價值極高，油脂含量低並擁有豐富的膠原蛋白、氨基酸，厲害的是，魚卵更可作成極珍貴魚子醬，價格高於黃金，真的是名副其實的「皇帝魚」。目前的料理方式從一魚三吃開始，演變到現在已能做出20多道料理，料理變化跟石門水庫活魚多吃有得拚，漸漸成為谷關溫泉旅館及餐館特色美食，也是民眾到谷關必嚐美食之一。

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今日在惠來谷關溫泉會館由超過30年廚師經歷，擅長台式及川菜料理的主廚葉茂景現場料理6道鱘龍魚美食，包括泰式烤鱘龍魚、起司鱘龍三明治、菠蘿蠔汁鱘魚柳、川味宮保鱘龍魚、鱘龍魚香鬆包菜及杮餅風味鱘魚鍋。

葉茂景表示，谷關鱘龍魚饗宴，經常使用在地特色食材，融入料理之中，例如谷關地區盛產甜柿製作成柿餅後結合鱘龍魚湯，普通魚湯瞬間自成不一樣的風味，除此之外，還可搭配當季水果、蔬菜製作成泰式、美式等各種風格美味料理，Ｑ彈的魚肉也能做成刺身，用最原始的味道滿足老饕的味蕾。

盧秀燕稱讚谷關起司鱘龍三明治超好吃 。（記者張軒哲攝）

谷關風景區餐飲業者以在地食材搭配鱘龍魚變換之各種不同料理。（記者張軒哲攝）

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