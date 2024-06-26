台灣限定！COACH名牌包化身熱氣球 7月中旬台東升空

台東縣政府與美國時尚精品COACH合作，打造COACH熱氣球，其中一顆是有品牌標誌C字鎖扣及本季代表色「COACH勇氣球」。（台東縣府提供）

2024/06/26 10:00

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府與美國時尚精品COACH合作，打造「全球唯一、台灣限定」的COACH熱氣球，預計7月18日現身，不僅有品牌標誌C字鎖扣及滿載活力的本季代表色「COACH勇氣球」外，更打造全球最大超過21公尺的手袋造型「COACH TABBY熱氣球」，菱格縫線與LOGO皮牌呈現得栩栩如生，今夏將飛越台東縱谷、點亮夏日湛藍晴空。

台東縣政府表示，此次COACH兩款熱氣球設計概念，源自於春季形象廣告「FIND YOUR COURAGE」，而其品牌標誌性的C字鎖扣、滿載活力的本季代表色，更是這次熱氣球設計的靈感來源，此次跨界聯名合作也巧妙融合了與COACH熱氣球同樣代表了擁抱未知、打破框架、實現夢想的勇氣。

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COACH熱氣球更以本季絎縫工藝打造的經典TABBY新作，化作超過21公尺高的銘黃色手袋造型球，其菱格縫線與Logo皮牌也將一起呈現，化身為熱氣球飛上天空，絕對讓球迷們在今年夏日留下難忘回憶。

縣府交觀處指出，這次與時尚精品COACH首度攜手合作，不僅是創新嘗試，更提升了台灣國際熱氣球嘉年華國際知名度，除了「COACH勇氣球（標準球）」將於7月6日開幕自由飛正式公開亮相後加入繫留球的行列，而全球最大超過21公尺的手袋造型球「COACH TABBY熱氣球」，確切展球日也將於熱氣球嘉年華官網公告。

COACH名牌包熱氣球。（台東縣府提供）

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