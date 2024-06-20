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「重理工」致人文領域招生不理想 頂大推跨領域課程、調整招生策略

成大教務長沈聖智談人文領域招生問題。（記者楊綿傑攝）

成大教務長沈聖智談人文領域招生問題。（記者楊綿傑攝）

2024/06/20 15:14

〔記者楊綿傑／高雄報導〕今年大學申請入學結果近日出爐，成大歷史系招生掛零，政大缺額也多達230個，「重理工、輕人文」的問題浮現，連頂大人文社會領域也出現警訊。政大、成大今於大學教務、校務主管會議會前皆談到，學校將透過招生策略調整，增加跨領域學習等方式，讓理工與人文夠有所平衡。

政治大學教務長林啓屏表示，社會潮流有其節奏，AI帶來的影響很巨大，考生以理工科系作為生涯規劃可以理解，但科技若失去人文則將形成「偏食」，因此理工和人文的發展應該要平衡，並非二擇一，透過動態的相互支持發展，才會形成教育環境最好的情況。

林啓屏認為，面對此情況不會畏懼，反而認為是一個機會。校方已在通識教育上加入資訊教育且為必修，幫助人文社會學科的學生建置未來的資訊能力、AI能力；同時也在討論各系所如何在專業和AI間找到未來發展，在面對看似對招生不利的狀況時，期盼能從根本建構政大學生能力的轉型。

在招生策略上，林啓屏指出，今年政大多個科系和台大重榜，校方已成立招生辦公室，結合校內其他單位與各科系討論招生策略，希望回歸系所類型、想招到何種特質的學生，再據此思考114學年篩選倍率、採計科目等，讓理想的學生能確實進入學系。

成大教務長沈聖智表示，由於目前社會重理工、輕人文之氛圍，造成高中生一窩蜂選填理工科系，導致往人文、社科發展的學生數比較少，成大歷史並非單一的特例，這是人文學科弱化的警訊，相關發展是否該做調整值得思考。

沈聖智分析，歷史系因為今年多採計了數B，與台大、政大重榜多的情況下，學生選擇北部所致。針對招生政策，校方將審視當前的篩選倍率與頂標設計，並考慮社會的整體發展，與系所進行討論，讓合適的學生加入成功大學。

此外，沈聖智也提到，成大並推動友善人文跨領域課程及學程，即將推出的探索學分制度旨在鼓勵人文科學學生跨領域學習，以增強其多元文化及專業技能的競爭力。

政大教務長林啓屏談人文領域招生問題。（記者楊綿傑攝）

政大教務長林啓屏談人文領域招生問題。（記者楊綿傑攝）

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