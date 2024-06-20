急診醫護人力短缺原因分析 專家籲提高健保給付改善環境

台灣急診醫學會理事長黃集仁。（記者張嘉明攝）

2024/06/20 14:16

〔記者林惠琴／台北報導〕亞東醫院急診醫學部主治醫師朱聖恩日前在臉書發文揭露被「燃燒殆盡」的急診現況，看到排不出足夠護理人力，緊急調度支援救人的艱困，國際急診醫學會議大會主席黃集仁認為，人力短缺是全球性問題，肇因於有些人疫後離開，新人又因畏懼還沒進來，中間落差尚未補起來，「當成一個暫時性現象」，但坦言大環境應改善，包含提高健保給付等，以鼓勵年輕世代加入；衛福部長邱泰源強調一直努力檢討。

國際急診醫學會議大會今日在台登場，大會主席同時也是台北長庚醫院院長的黃集仁表示，今天會議重點就是當急診碰到全球性問題時，如何智慧化、在地化解決，就意見進行交流。回顧COVID-19期間，台灣有社區篩檢站，甚至遠距看診成立線上平台，服務對象涵蓋僑胞，算是創舉。

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針對急重症人力吃緊問題，黃集仁指出，急重症人力每年「有進有出」，但這幾年因為少子化，「進」沒有「出」多，衛福部與社會各界也關心這個問題，希望執業環境要弄好，創造更好的環境，應該提高薪資就提高，急重症給付也應該提高，以鼓勵年輕世代加入。

黃集仁認為，這類人力短缺是全世界共同的問題，主要有些人覺得疫情3年都在醫療工作崗位上，現在開放，就想休息，畢竟臨床工作真的很辛苦，而有些人還沒進來有點畏懼，造成中間的落差還沒補起來，但他「當成一個暫時性現象」，當然少子化還是一個很大的議題，因此現在也推行護理人員彈性工時，讓過去因為照顧家庭等因素而離開職場的人，可以1天排班4小時或6小時，不用到8小時或10小時，期盼可增加照顧病人的護理人力。

邱泰源表示，急重症絕對是醫療體系最核心、最關鍵的部分，非常關心相關議題，或許人力緊縮，工作量讓大家壓力大，衛福部都一直努力檢討，希望急診醫護環境能更好，守住急診病人的醫療品質，也相信所有醫院急診都用心調度，不會讓病人品質受影響。

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