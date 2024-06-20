雲端廚房疫後成長8成恐衍生亂象 衛福部：擬規劃註記

國民黨立委羅智強近日向行政院提出書面質詢表示，食品登錄並無註記雲端廚房類別，政府與衛生稽查單位無法確實掌握雲端餐廳數量與經營情況，恐引發食安、公安隱憂。衛福部回應，將規劃增列雲端廚房註記，以確切掌握業者資訊。 圖為新北市衛生局稽查情形。（資料照，新北市衛生局提供）

2024/06/20 06:33

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨立委羅智強近日向行政院提出書面質詢表示，即使疫情結束，雲端廚房成長仍近8成，卻也衍生亂象，雖業者須完成「食品業者登錄」才能加入網路外送平台，但食品登錄並無註記雲端廚房類別，政府與衛生稽查單位無法確實掌握雲端餐廳數量與經營情況，恐引發食安、公安隱憂。衛福部回應，將規劃增列雲端廚房註記，以確切掌握業者資訊。

羅智強指出，由於消費者減少餐廳內用頻率，近年店家多選擇開設「雲端餐廳」。雲端廚房的特色在於不需實體店面或內用空間，專注於外送服務。2022年外送業者Foodpanda指出，即使疫情結束，平台上以雲端餐廳形式開業的店家數量成長仍近8成。針對此種新型經營型態，政府卻未跟上法規完善，落實紀錄及稽查。

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羅智強說，消費者使用餐飲平台訂餐時，無法判斷店家為實體店面還是雲端廚房。根據衛福部規定，業者須完成「食品業者登錄」才能加入網路外送平台，但食品登錄並無註記雲端廚房類別，導致無法進行後續辨別，致使衛生監管單位難以把關雲端廚房的食品安全。

羅智強表示，雲端廚房經營模式多元且複雜，包含廚房空間租賃、個人自有廚房及中央廚房代工等。部分業者將空間區隔出數個子空間，分租給不同業者，形成多個廚房共處一室的情形，整體衛生狀況難以有效監控，具交叉汙染風險，增加食品安全隱患。雲端廚房定義不明，未有法規明確規範；政府難以落實稽查，形成食安漏洞。

對此，衛福部解釋，現行食藥署食品藥物業者登錄平台（非登不可），餐飲業可登錄無餐飲場所，並且透過美食平台運送餐點，將規劃增列雲端廚房註記，以確切掌握業者資訊。

衛福部強調，雲端廚房除應符合食安法相關規定外，也應遵守「以通訊交易方式訂定之食品或餐飲服務定型化契約應記載及不得記載事項」，違反定型化契約規定，可依消保法要求限期改正，若屆期不改正者，可處3萬元以上30萬元以下罰鍰處分。

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