新北智慧城市國際論壇 跨國交流AI與永續雙引擎驅動未來發展

「2024新北市智慧城市國際論壇」，現場有近30國海外貴賓及駐台辦事處代表、產學領袖共襄盛舉。（記者翁聿煌攝）

2024/06/19 15:52

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府19日與「ICF智慧城市國際論壇」（Intelligent Community Forum）共同主辦「2024新北市智慧城市國際論壇」，並將於晚上宣布今年ICF的Top7城市，以「AI創新加乘永續治理」為主題，探討人工智慧如何促進經濟增長與城市永續發展，現場匯聚近30國海外貴賓及駐台辦事處代表、產學領袖共襄盛舉。

新北市副市長陳純敬表示，論壇是新北市展現智慧城市建設成果、促進國際溝通與合作的重要平台，透過論壇與全球分享AI發展的公共政策，並借助AI科技加速推進永續發展。

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ICF主席暨聯合創辦人John G. Jung及聯合創辦人Robert Bell也強調，隨著更人性化的人工智慧發展，永續與經濟發展不再是平行線，而是相輔相成的利器。

美國都柏林市代表在論壇中分享在地AI實際應用經驗，都柏林市曾多次獲得ICF Top7的肯定，並於美國中西部領導超過15年的智慧城市發展。

此外澳洲陽光海岸代表展示了與昆士蘭州政府合作制定20年區域經濟發展策略。加拿大基奇納市代表強調城市發展策略應以科技與創新為核心。

巴西馬瑟歐城市規劃研究所認為，AI強大的資料蒐集效率，能為城市數位轉型及永續發展提供解決方案，BABLE智慧城市創辦人兼執行長解析如何協助歐洲城市發展AI，應對污染和人口密集帶來的挑戰。

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