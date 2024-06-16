推動氫能產業發展 鍾東錦率縣府團隊赴韓考察

苗栗縣長鍾東錦率縣府多個局處人員，於今（16）日起展開為期6天的韓國參訪考察。（圖由縣府提供）

2024/06/16 13:48

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣長鍾東錦率領縣府多個局處，於今（16）日起展開為期6天的韓國參訪考察，以「創新能源」、「防災應變」、「智慧城市」及「文化慢城」等4大主軸為主題，將交流氫能產業發展及實務運作模式，及行政部門角度交流公務門防災、救災應變機制，及打造智慧城市結合數據分析作為施政參考方針，並借鏡韓國結合傳統文化結合觀光行銷，打造特有文化城市風貌。

鍾東錦率工商發展處、農業處、工務處、水利處、行政處、消防局、警察局、文化觀光局及環境保護局等業務單位，並於今天上午11點30分抵達仁川機場，駐韓國大使梁光中也熱情接機，鍾東錦也邀約梁光中回國可至苗栗旅遊及品嚐客家美食。

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鍾東錦等人此行將以「創新能源」、「防災應變」、「智慧城市」及「文化慢城」等4大主軸為主題，進行參訪考察，另安排體驗江村鐵道自行車，並與苗栗縣舊山線鐵道自行車業者相互分享鐵道自行車管理運營經驗，共同推廣鐵道自行車，深化台韓文化觀光交流。

鍾東錦表示，期盼此次考察將與韓國奠定更多友好交流的契機，以「他山之石，可以攻錯」的精神借鏡韓國，冀望能將出國學習及經驗相融合，結晶成新經驗、新知識。歸國後將於25日辦理「韓國再生能源及產業發展考察記者會」，報告此次考察成果及經驗分享，納入未來施政方針，促進苗栗縣城市建設持續優化，並運用創新能源及智慧技術帶給縣民更好生活環境，打造成為低碳永續智慧城市。

苗栗縣長鍾東錦等人於今天上午11點30分抵達仁川機場，駐韓國大使梁光中（右）也熱情接機。（圖由縣府提供）

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