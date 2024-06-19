台南水交社珍貴老棗樹 民眾沒公德心樹洞塞垃圾長出病菌

台南市水交社老棗樹，樹形優美，為南市的珍貴老樹。（圖由晁瑞光提供）

2024/06/19 13:20

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市「水交社之寶」─老棗樹，樹形優美，樹齡估計逾90年，為水交社的地標樹，2015年列為南市的珍貴老樹。不過，民眾缺乏公德心，樹洞經常被塞垃圾、倒盆栽廢土。這幾天下雨，竟長出手掌大的蕈菌。台南市農業局森保科表示，經確認這是一種殘孔菌屬的真菌，具有病原性，必須用藥救治。

台南社大研究員晁瑞光說，水交社這一棵老棗樹，為府城舊城區內樹形最優美，也是極具地方歷史文化意義的老樹。當年水交社進行重劃開闢新路，經過大家發起搶救，才留下這棵老棗樹，並於2015年被台南市政府列入珍貴老樹。

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晁瑞光說，老棗樹棲地經過改善後生長旺盛，每年結實累累。社大植物班日前到水交社文化園區上課，發現老棗樹樹洞竟被民眾亂塞垃圾，家裡花盆的廢土也拿來這裡倒，實在很糟糕，過去更誇張，曾從樹洞清出54支玻璃瓶。

晁瑞光說，亂塞垃圾、亂倒廢土，恐直接帶來病菌危及老棗樹。最近這幾天下雨，地面長出好幾個約手掌大的蕈類，懷疑可能是腐朽菌之類的病菌，若樹根有腐朽有傷口，菌絲就會影響老樹。

森保科長朱健明表示，有接獲社大通報，並請林業署協助，確認是一種殘孔菌屬的真菌，具有病原性，得用藥救治，也呼籲民眾不要亂塞垃圾、亂倒廢土，以免受罰，而且還危及老樹。

這幾天下雨，台南市水交社老棗樹棲地長出好幾個約手掌大的蕈類。（圖由晁瑞光提供）

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