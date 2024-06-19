南市六甲國小湖東分校滿百年 歡送最後1名畢業生後停辦

六甲國小湖東分校最後一位畢業生徐瑞君（前中）今天獲得台南市長體育獎，校長蘇淑娟（前左）和辦導合影留念。（記者楊金城攝）

2024/06/19 13:14

〔記者楊金城／台南報導〕台南市六甲國小湖東分校創立於1924年，今年正好滿百年，8月就要停辦，讓人感慨少子化的衝擊。

湖東分校位在六甲王爺宮山區，比不少國小還老，因不敵少子化，最後一屆畢業生只有人，今天（19日）畢業後，百年湖東分校停辦，走入歷史。

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創校119年的六甲國小今天舉辦國小部第79屆、幼兒園第67屆、夜補校第27屆畢業典禮，畢業生六甲國小本校152人、湖東分校1人、補校2人。畢業校友南市議員尤榮智、台南市政府參議陳賜章特地到場勉勵學弟妹。

155位畢業生由家長會長湯堯存贈送校長蘇淑娟設計的「六甲國小」小書包，畢業生湯尚蓁正是會長女兒代表受贈。

湖東分校在日治時代的1924年創立時是六甲公學校的分校，1946年改制湖東國民學校，2002年再併入六甲國小成為湖東分校，過去2年都沒有新生入學，3到6年級僅有6名學生。

湖東分校最後一位畢業生徐瑞君今天獲得台南市長體育獎，5名分校生下學年學籍併入本校一起上課；蘇淑娟說，湖東分校學生到本校一起上課已有3年時間，對山裡的學生學習很有幫助，像徐瑞君因對體育有興趣，將升上學甲國中體育班。

因湖東分校對社團、生態學習是很好學習場域，六甲國小下學年規劃部分課程移到分校舉辦。

湖東分校因時代的演變，下學年（113學年）停辦，六甲國小和畢業校友6月30日將在湖東分校舉辦「百年校聲、永恆回響」活動，邀歷屆湖東校友回娘家，一起為分校畫下休止符表達感恩與懷念。

今天畢典還有阮秋霞等2位新住民在補校3年獲得畢業證書，導師蔡素宜說，2人現在說中文、台語都很溜，兼顧家庭、工作、讀書，學習態度認真，融入台灣社會。

創校119年的六甲國小今天舉辦國小部第79屆、幼兒園第67屆、夜補校第27屆畢業典禮，畢業生六甲國小本校152人、湖東分校1人、補校2人。（記者楊金城攝）

創校119年的六甲國小今天舉辦國小部第79屆、幼兒園第67屆、夜補校第27屆畢業典禮，畢業生六甲國小本校152人、湖東分校1人、補校2人。（記者楊金城攝）

阮秋霞（右）等2位新住民在六甲國小補校3年獲得畢業證書，導師蔡素宜（左）祝福2學生畢業。（記者楊金城攝）

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