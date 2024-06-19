為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

南市六甲國小湖東分校滿百年 歡送最後1名畢業生後停辦

六甲國小湖東分校最後一位畢業生徐瑞君（前中）今天獲得台南市長體育獎，校長蘇淑娟（前左）和辦導合影留念。（記者楊金城攝）

六甲國小湖東分校最後一位畢業生徐瑞君（前中）今天獲得台南市長體育獎，校長蘇淑娟（前左）和辦導合影留念。（記者楊金城攝）

2024/06/19 13:14

〔記者楊金城／台南報導〕台南市六甲國小湖東分校創立於1924年，今年正好滿百年，8月就要停辦，讓人感慨少子化的衝擊。

湖東分校位在六甲王爺宮山區，比不少國小還老，因不敵少子化，最後一屆畢業生只有人，今天（19日）畢業後，百年湖東分校停辦，走入歷史。

創校119年的六甲國小今天舉辦國小部第79屆、幼兒園第67屆、夜補校第27屆畢業典禮，畢業生六甲國小本校152人、湖東分校1人、補校2人。畢業校友南市議員尤榮智、台南市政府參議陳賜章特地到場勉勵學弟妹。

155位畢業生由家長會長湯堯存贈送校長蘇淑娟設計的「六甲國小」小書包，畢業生湯尚蓁正是會長女兒代表受贈。

湖東分校在日治時代的1924年創立時是六甲公學校的分校，1946年改制湖東國民學校，2002年再併入六甲國小成為湖東分校，過去2年都沒有新生入學，3到6年級僅有6名學生。

湖東分校最後一位畢業生徐瑞君今天獲得台南市長體育獎，5名分校生下學年學籍併入本校一起上課；蘇淑娟說，湖東分校學生到本校一起上課已有3年時間，對山裡的學生學習很有幫助，像徐瑞君因對體育有興趣，將升上學甲國中體育班。

因湖東分校對社團、生態學習是很好學習場域，六甲國小下學年規劃部分課程移到分校舉辦。

湖東分校因時代的演變，下學年（113學年）停辦，六甲國小和畢業校友6月30日將在湖東分校舉辦「百年校聲、永恆回響」活動，邀歷屆湖東校友回娘家，一起為分校畫下休止符表達感恩與懷念。

今天畢典還有阮秋霞等2位新住民在補校3年獲得畢業證書，導師蔡素宜說，2人現在說中文、台語都很溜，兼顧家庭、工作、讀書，學習態度認真，融入台灣社會。

創校119年的六甲國小今天舉辦國小部第79屆、幼兒園第67屆、夜補校第27屆畢業典禮，畢業生六甲國小本校152人、湖東分校1人、補校2人。（記者楊金城攝）

創校119年的六甲國小今天舉辦國小部第79屆、幼兒園第67屆、夜補校第27屆畢業典禮，畢業生六甲國小本校152人、湖東分校1人、補校2人。（記者楊金城攝）

創校119年的六甲國小今天舉辦國小部第79屆、幼兒園第67屆、夜補校第27屆畢業典禮，畢業生六甲國小本校152人、湖東分校1人、補校2人。（記者楊金城攝）

創校119年的六甲國小今天舉辦國小部第79屆、幼兒園第67屆、夜補校第27屆畢業典禮，畢業生六甲國小本校152人、湖東分校1人、補校2人。（記者楊金城攝）

阮秋霞（右）等2位新住民在六甲國小補校3年獲得畢業證書，導師蔡素宜（左）祝福2學生畢業。（記者楊金城攝）

阮秋霞（右）等2位新住民在六甲國小補校3年獲得畢業證書，導師蔡素宜（左）祝福2學生畢業。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
帥兒高中畢業跟爸一樣高 艾力克斯一家四口罕同框
2024/06/02 07:47

帥兒高中畢業跟爸一樣高 艾力克斯一家四口罕同框
給警大畢業生三項勉勵 賴清德：政府會跟大家站在一起
2024/06/07 12:24

給警大畢業生三項勉勵 賴清德：政府會跟大家站在一起

鳳山建設大加持 華鳳特區金築蓋好宅
珣珣國小畢業了！車禍癱瘓9年 咬嘴控筆讀書寫字拿校長獎
2022/06/16 23:48

珣珣國小畢業了！車禍癱瘓9年 咬嘴控筆讀書寫字拿校長獎
為了小哈利！伊能靜現蹤紐約 有望合體前夫哈林
2024/05/16 07:30

為了小哈利！伊能靜現蹤紐約 有望合體前夫哈林
國中生畢典爆哭「我還想上課」 同學搶合照笑頒：最佳捨不得獎
2024/06/09 12:53

國中生畢典爆哭「我還想上課」 同學搶合照笑頒：最佳捨不得獎
具惠善入學13年終於畢業！41歲絕美學士照曝光
2023/12/11 16:27

具惠善入學13年終於畢業！41歲絕美學士照曝光
超狂畢業生「5分鐘」致詞無冷場！5天點閱破百萬
2024/06/11 19:15

超狂畢業生「5分鐘」致詞無冷場！5天點閱破百萬
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播