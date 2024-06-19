推廣宋代點茶文化 中華茶文化學會23日舉辦講座仍可報名

中華茶文化學會理事長范增平邀民眾參加茶藝文化講座，認識宋代點茶的樂趣。（記者周敏鴻攝）

2024/06/19 13:07

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中華茶文化學會將於23日下午2點在桃園市蘆竹區南崁五福宮藝文中心，舉辦茶藝文化講座，目前仍開放報名，學會理事長范增平說，講座將邀請師承「宋代點茶非物質文化遺產傳承人」宋聯可的雷涵演講「宋代點茶的歷史與方法」，並演示宋代點茶，是喜歡茶文化民眾不可錯過的活動。

范增平說，點茶在中國流行於宋代，後傳入日本，衍生為日本的抹茶道，是東亞食茶方式的一種；點茶後被稱為點茶法，中國明代後逐漸式微，目前流行於日本為主。點茶是煮水不煮茶，將水燒開後溫盞，再將茶磚磨出細茶粉的茶末倒入茶盞中，加入沸水使茶末與水相互混合成乳狀或濃膏狀茶液，之後再依照節奏「點水」，以茶筅或茶匙旋轉打擊茶湯，使茶湯泛起泡沫。

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明代之後流行的「泡茶」，是用熱水沖泡茶葉，范增平說，泡茶約能將茶葉的百分之30營養溶入水中，點茶則能連同混入水中的茶末、將茶葉百分之百的營養喝下，希望藉由雷涵的演講，讓更多喜歡茶文化的民眾，進一步認識點茶的獨特樂趣。目前仍開放民眾免費報名參加講座，意者可電0932085298洽范增平詢問。

中華茶文化學會將舉辦茶藝文化講座。（中華文化學會提供）

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