敷茶面膜、品茶 南投松柏嶺特色體驗7/20搬至北車

交通部觀光署參山國家風景區管理處6月19日舉辦宣傳活動，邀大家7月20日到台北車站參加「魅力茶薰六感饗宴 Cooling Tea Spa」活動。（記者蔡昀容攝）

2024/06/19 12:23

〔記者蔡昀容／台北報導〕南投縣名間鄉的松柏嶺地區，是台灣日常茶飲基底茶的重要產地，交通部觀光署參山國家風景區管理處推廣當地茶文化遊程，7月20日舉辦「魅力茶薰六感饗宴 Cooling Tea Spa」活動，將品茶、敷茶面膜等活動，搬至台北車站，邀國內外旅客體驗。

參山處在2021年將松柏嶺遊客中心打造成茶文化主題館，與南投縣松嶺茶藝文化協會共同推出「茶薰六感」旅遊體驗，遊客藉由泡茶、品茶、敷茶面膜等，感受茶葉觸覺、味覺、嗅覺、聽覺、視覺和身心療癒放鬆的「意覺」。

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「茶薰六感」7月20日在台北車站快閃一日，希望吸引日韓及東南亞遊客到訪中部茶鄉。當天上午邀請駐台代表、旅行業者及各國在台學生等百餘位代表體驗，下午開放現場民眾體驗，有兩場次，各40個名額。

參山處今在台北市長官邸藝術沙龍舉辦宣傳活動。觀光署副署長林信任表示，過去在國外派駐期間，常以茶會友，深得外國朋友的心，而國人日常茶飲，包括手搖飲，使用的茶葉多來自松柏嶺，可說是國民茶葉，以「茶薰六感」深度旅遊提升附加價值，是很好的方式，20日當天提供語言服務，歡迎外國朋友來體驗，也歡迎國人響應。

參山處處長曹忠猷說，松柏嶺茶葉在台灣茶產業佔比約50％，以原料茶、基底茶為主，是有名的茶鄉，遊客來到茶文化主題館之後，還可以順道至八卦山、南投體驗休閒農業主題旅遊，也可至日月潭、溪頭等地。

藝人楊繡惠今出席宣傳活動，體驗茶葉面膜敷臉、茶葉敷眼的舒暢感。她說，小時候睡茶業枕頭，有時候也會把茶葉拿來泡澡和泡腳，松柏嶺茶葉名聲響亮，好山好水又有好茶喝，推薦大家一定要去一趟。

7月20日活動當天，現場有市集和音樂表演，展售參山風管處轄內產品與美食，茶席區則提供免費試飲茶；限量200份的50元市集抵用券，採現場排隊領取，指定攤商消費滿100元可獲1點，集滿指定點數得兌換環保吸管組、多肉盆栽等禮物。

藝人楊繡惠體驗「茶薰六感」。（記者蔡昀容攝）

藝人楊繡惠體驗茶面膜和茶葉敷眼。（記者蔡昀容攝）

南投縣名間鄉的松柏嶺地區，是台灣日常茶飲基底茶的重要產地。（記者蔡昀容攝）

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